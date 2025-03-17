Ρωσία: Ενώ ανακαταλαμβάνει το Κουρσκ, οι Ουκρανοί μιλούν για «καταστροφική» υποχώρηση

Ουκρανοί στρατιώτες που πολεμούν στη ρωσική περιοχή του Κουρσκ περιέγραψαν σκηνές «που θυμίζουν ταινία τρόμου» καθώς υποχωρούσαν από την πρώτη γραμμή.



Το BBC έχει λάβει εκτενείς αναφορές από ουκρανικά στρατεύματα, οι οποίες αφηγούνται μια «καταστροφική» απόσυρση εν μέσω σφοδρών πυρών, κατεστραμμένου στρατιωτικού εξοπλισμού και συνεχείς επιθέσεις από σμήνη ρωσικών drones.



Οι ουκρανικοί περιορισμοί πρόσβασης στο μέτωπο σημαίνουν ότι οι δημοσιογράφοι δεν είναι δυνατό να αποκτήσουν πλήρη εικόνα. Αλλά πέντε Ουκρανοί στρατιώτες περιέγραψαν στο βρετανικό δίκτυο τι έχει συμβεί.



Στις 9 Μαρτίου, ο «Βολοντίμιρ» έστειλε ένα μήνυμα στο Telegram στο BBC λέγοντας ότι βρισκόταν ακόμα στη Σούτζα, μια πόλη στο Κουρσκ, όπου επικρατούσε «πανικός και κατάρρευση του μετώπου».



Τα ουκρανικά στρατεύματα «προσπαθούν να φύγουν – αυτοκινητοπομπές με στρατεύματα και εξοπλισμό. Μερικοί από αυτούς καίγονται από ρωσικά drones στον δρόμο. Είναι αδύνατο να φύγουν κατά τη διάρκεια της ημέρας».





Η κίνηση των ανδρών, της επιμελητείας και του εξοπλισμού βασιζόταν σε μια σημαντική διαδρομή μεταξύ της Σούτζα και της περιοχής Σούμι της Ουκρανίας.



Ο Βολοντίμιρ τόνισε ότι ήταν δυνατό να ταξιδέψουν σε αυτόν τον δρόμο με σχετική ασφάλεια πριν από ένα μήνα. Μέχρι τις 9 Μαρτίου ήταν «όλα υπό τον έλεγχο των πυρών του εχθρού - drones όλο το εικοσιτετράωρο. Σε ένα λεπτό μπορείτε να δείτε δύο έως τρία drones. Αυτά είναι πολλά drones» είπε.



«Έχουμε όλα τα logistics εδώ σε έναν αυτοκινητόδρομο που συνδέει τη Σούτζα με το Σούμι. Και όλοι ήξεραν ότι οι [Ρώσοι] θα προσπαθούσαν να τον κόψουν. Αλλά αυτό ήταν και πάλι έκπληξη στη διοίκησή μας» δήλωσε αιχμηρά.

Οι φωτογραφίες που δίνει στη δημοσιότητα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δείχνουν σορούς νεκρών Ουκρανών στρατιωτών στο Κουρσκ. Η Μόσχα ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι κατέλαβε τον οικισμό Στέποβε στην ανατολική Ουκρανία.

Οι Ρώσοι τώρα επιχειρούν να περάσουν στο Σούμι

Στηριζόμενες στην επιτυχία της αντεπίθεσής τους στο Κουρσκ οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να περάσουν τα σύνορα και να εισβάλουν στο Σούμι.



Οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιούν μικρές ομάδες επίθεσης για να επιτεθούν σε ουκρανικές θέσεις, αλλά και ομάδες σαμποτάζ για να πραγματοποιήσουν αναγνώριση και να τοποθετήσουν νάρκες ξηράς, δήλωσε το πρωί ο Αντρί Ντεμτσένκο, εκπρόσωπος της Ουκρανικής Κρατικής Συνοριακής Υπηρεσίας.



Όμως, υποστήριξε ότι ο ουκρανικός στρατός «καταστρέφει αυτές τις ομάδες πεζικού είτε αφού περάσουν στο έδαφός μας είτε ακόμη και καθώς πλησιάζουν τα σύνορα».



Οι ουκρανικές αρχές του Σούμι λένε ότι οι ρωσικές επιθέσεις έχουν ενταθεί και συνεχίζονται τώρα σε όλο το τμήμα των συνόρων της περιοχής με τη Ρωσία.



Ένας άμαχος σκοτώθηκε σε ρωσικές επιθέσεις στην περιοχή Σούμι, ανέφερε η περιφερειακή διοίκηση σε μια ενημέρωση το απόγευμα της Κυριακής.

