Οι δύο Αμερικανοί αστροναύτες που ήταν παγιδευμένοι εννέα μήνες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) ξεκίνησαν το μεγάλο και δύσκολο ταξίδι της επιστροφής τους στη Γη.

Οι Αμερικανοί Μπάρι Γουίλμορ και Σάνι Γουίλιαμς επιστρέφουν μαζί με έναν ακόμη Αμερικανό αστροναύτη, τον Νικ Χαγκ, και τον Ρώσο κοσμοναύτη, Αλεξάντρ Γκορμπούνοφ, με διαστημόπλοιο της SpaceX.

Δείτε live το ταξίδι τους:

Το ταξίδι της επιστροφής αναμένεται να διαρκέσει 17 ώρες.

Οι αστροναύτες Γουίλμορ και Γουίλιαμ πήγαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στις 6 Ιουνίου του περασμένου έτους, με σκοπό να αξιολογήσουν την πρόσδεση και τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Starliner κατά την πρώτη του επανδρωμένη πτήση και να επιστρέψουν στην πατρίδα τους το αργότερο 10 ημέρες αργότερα.

Όμως μια σειρά από τεχνικά προβλήματα και φόβους για ασφάλεια, η Nasa και η Boeing αποφάσισαν να στείλουν την κάψουλα πίσω στη Γη άδεια τον Σεπτέμβριο και να παρατείνουν την παραμονή του ζευγαριού.

Η NASA είχε ανακοινώσει αρχικά τον Αύγουστο πως η SpaceX, ανταγωνίστρια της Boeing, θα αναλάμβανε την επιστροφή του διδύμου στη Γη τον Φεβρουάριο. Όμως η επιχείρηση αναβλήθηκε για τον Μάρτιο.

Προχτές προσδέθηκε στον ISS η κάψουλα Dragon της SpaceX, με την οποία ταξιδεύουν οι αστροναύτες.

Ο επικεφαλής της SpaceX Ίλον Μασκ, ο οποίος χρηματοδότησε με εκατομμύρια δολάρια την προεκλογική εκστρατεία του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ, είχε πει πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε από την εταιρεία του να φροντίσει ώστε οι δύο αστροναύτες να επιστρέψουν το «συντομότερο δυνατό».

Πηγή: skai.gr

