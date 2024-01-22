Ισραηλινό σφυροκόπημα στη Χαν Γιουνίς - Συμφωνία ζητούν οι οικογένειες ομήρων

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει σήμερα να βομβαρδίζει τη Χαν Γιούνις, επίκεντρο των εχθροπραξιών στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενώ μέλη οικογενειών ομήρων που παραμένουν στον παλαιστινιακό θύλακο απηύθυναν έκκληση στην κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να κλείσει συμφωνία με τη Χαμάς για να αφεθούν ελεύθεροι.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για νέα αιματηρά πλήγματα του ισραηλινού στρατού στον τομέα της Χαν Γιούνις, όπου μαίνονται μάχες ανάμεσα σε μονάδες του και μέλη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς.

Παράλληλα στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, ήχησαν οι σειρήνες της αεράμυνας μέσα στη νύχτα.

Κοινότητες στον νότιο Λίβανο έγιναν χθες Κυριακή στόχος ισραηλινών βομβαρδισμών κι ένας μαχητής της Χεζμπολά σκοτώθηκε, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στο σιιτικό κίνημα, που υποστηρίζει τη Χαμάς στον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ.

Στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, η Χαμάς εξαπέλυσε την 7η Οκτωβρίου επίθεση άνευ προηγουμένου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε κάπου 1.140 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους άμαχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημες ανακοινώσεις.

Άλλοι περίπου 250 άνθρωποι απήχθησαν και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων περίπου εκατό αφέθηκαν ελεύθεροι στα τέλη Νοεμβρίου, στο πλαίσιο ανταλλαγής με παλαιστίνιους κρατούμενους κατά τη διάρκεια ανακωχής μιας εβδομάδας. Σύμφωνα με τις αρχές του Ισραήλ 132 παραμένουν στον θύλακο, όμως τουλάχιστον 28 πιστεύεται πως είναι νεκροί.

«Λάθη»

Δίνοντας για πρώτη φορά στη δημοσιότητα τη δική της «εκδοχή των γεγονότων» για την 7η Οκτωβρίου, η Χαμάς αναγνώρισε πως «πιθανόν έγιναν λάθη» στο «χάος» που προκάλεσε «η ξαφνική κατάρρευση του μηχανισμού ασφαλείας και του στρατού» στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας και του Ισραήλ.

Όμως αρνήθηκε πως έβαλε στο στόχαστρο αμάχους εσκεμμένα, κάτι που συνέβη «από ατύχημα κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων με τις δυνάμεις κατοχής». Ωστόσο, βίντεο έχουν καταγράψει παλαιστίνιους ενόπλους να πυροβολούν αδιακρίτως.

Σε αντίποινα για την επίθεση αυτή, η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του έκτοτε, τις πιο εκτενείς που έχουν διεξαχθεί ποτέ στη Λωρίδα της Γάζας, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 25.105 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Μολονότι στον τέταρτο μήνα αυτού του πολέμου το Ισραήλ λέει πως έχει σκοτωθεί «περί το 20 ως 30%» των μαχητών της Χαμάς, βρίσκεται πολύ μακριά από τον διακηρυγμένο στόχο του να καταστρέψει το παλαιστινιακό ένοπλο κίνημα, κατά εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών που δημοσίευσε η εφημερίδα Wall Street Journal.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας, οι ΗΠΑ, το Κατάρ και η Αίγυπτος, οι χώρες που διαδραμάτισαν μεσολαβητικό ρόλο όταν κηρύχθηκε η ολιγοήμερη ανακωχή τον Νοέμβριο, προσπαθούν να πείσουν το Ισραήλ και τη Χαμάς να εγκρίνουν σχέδιο που προβλέπει, μεταξύ άλλων, την απελευθέρωση όλων των ομήρων με αντάλλαγμα την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Συμβόλαιο με τη χώρα»

Χθες βράδυ, συγγενείς ομήρων και συμπαθούντες συγκεντρώθηκαν κοντά στην επίσημη κατοικία του ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ για να απαιτήσουν να συναφθεί συμφωνία ώστε να αφεθούν ελεύθεροι.

«Ακούμε να μιλάνε για μια (σ.σ. πρόταση) των ΗΠΑ, του Κατάρ και της Αιγύπτου. Απαιτούμε η κυβέρνησή μας να ακούσει, να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αποφασίσει να αποδεχθεί αυτή τη συμφωνία ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία θα βόλευε το Ισραήλ», είπε ο Γκιλάντ Κόρενμπλουμ, ο γιος του οποίου είναι όμηρος στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ως πολίτες, έχουμε όλοι συμβόλαιο με τη χώρα. Υπηρετούμε τη χώρα, πληρώνουμε τους φόρους μας, στέλνουμε τα παιδιά μας να υπηρετήσουν τη χώρα. Σε αντάλλαγμα για αυτή την υπηρεσία και για τους φόρους μας, περιμένουμε από την κυβέρνηση να εγγυάται την ασφάλειά μας», πλειοδότησε ο Τζον Πόλιν, πατέρας άλλου ομήρου.

«Το πρωί της 7ης Οκτωβρίου, αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο πρωθυπουργός μας εγκατέλειψαν τελείως (...) Απαιτούμε από την κυβέρνηση να παίξει τον ρόλο της, να προτείνει συμφωνία, να την εφαρμόσει και να φέρει ζωντανούς πίσω τους ομήρους που απομένουν», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Άμυνας της Γαλλίας Σεμπαστιέν Λεκορνού θα συναντηθεί σήμερα με συγγενείς ομήρων, προτού διεξαγάγει συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ.

«Ο μόνος που επέζησε»

Καθώς ο πόλεμος διανύει την 108η ημέρα του, η ανθρωπιστική και υγειονομική κατάσταση γίνεται ολοένα κρισιμότερη στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, καθώς 1,7 εκατ. άνθρωποι —πάνω από το 80% του πληθυσμού— αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για να σωθούν από τους βομβαρδισμούς και τις μάχες.

Ο Αμπντελραχμάν Ιγιάντ, τραυματίας ο οποίος διακομίστηκε για νοσηλεία στο γαλλικό ελικοπτεροφόρο που μετατράπηκε σε πλωτό νοσοκομείο εκστρατείας Dixmude, αγκυροβολημένο στην Αίγυπτο, δεν πρόλαβε να βγει έξω όταν χτυπήθηκε το σπίτι του.

«Όταν βομβαρδίστηκε το σπίτι, η έκρηξη με εκσφενδόνισε πάνω στον τοίχο του σπιτιού των γειτόνων. Το πόδι μου παγιδεύτηκε κάτω από τσακισμένο ταβάνι και πέτρα με χτύπησε στο κεφάλι, μπροστά και πίσω. Έχασα τις αισθήσεις μου», αναστενάζει.

«Ήμασταν μαζί με τους γονείς μου, τον αδελφό μου, την αδελφή μου, τη δεύτερη αδελφή μου, τον άντρα της, την κόρη τους. Σκοτώθηκαν όλοι. Είμαι ο μόνος που επέζησε».

