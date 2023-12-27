Γαλλία: Κλειστός σήμερα ο Πύργος του Άιφελ λόγω απεργίας του προσωπικού

Ο Πύργος του Άιφελ, σύμβολο της πόλης του Παρισιού και ένα από τα μνημεία που προσελκύουν τους περισσότερους επισκέπτες παγκοσμίως, θα παραμείνει σήμερα κλειστός λόγω απεργίας του προσωπικού του, ανακοίνωσε η SETE, η εταιρεία εκμετάλλευσης του μνημείου.

Οι εργαζόμενοι στον Πύργο του Άιφελ αποφάσισαν να κατέβουν σε απεργία την 100ή επέτειο του θανάτου του μηχανικού Γκυστάβ Εφέλ για να καταγγείλουν «την σημερινή διαχείριση που οδηγεί την SETE απευθείας στον τοίχο», αναφέρει σε ανακοίνωση το συνδικάτο CGT.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.