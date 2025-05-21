Κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησης στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αιφνιδίασε τον Νοτιοαφρικανό πρόεδρο Σίριλ Ραμαφόσα, χαμηλώνοντας τα φώτα στο Οβάλ Γραφείο και προβάλλοντας στις οθόνες ένα βίντεο που – όπως ισχυρίστηκε – αποδεικνύει τις κατηγορίες περί «γενοκτονίας λευκών» στη Νότια Αφρική. Η κίνηση αυτή μετέτρεψε μια τυπική διπλωματική συνάντηση σε σκηνή πολιτικής αντιπαράθεσης, προκαλώντας εμφανή αμηχανία στον Ραμαφόσα.

Υποδεχόμενος τον Ραμαφόσα στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε αρχικά ότι είναι «μεγάλη τιμή» να βρίσκεται με τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής ο οποίος είναι «πραγματικά αξιοσέβαστος σε ορισμένους κύκλους» αλλά «λιγότερο αξιοσέβαστος σε άλλους», επαναλαμβάνοντας τους ισχυρισμούς του περί «γενοκτονίας λευκών» στη Νότια Αφρική



🚨 HOLY CRAP! President Trump just DIRECTLY confronted the President of South Africa with videos of his government calling for WHITE GENOCIDE



"Turn the lights down and roll the video!"



"These are burial sites — crosses marking murdered White farmers"



The President of SA looks… pic.twitter.com/WHr5zxDVO3 — Nick Sortor (@nicksortor) May 21, 2025

Η Νότια Αφρική υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν στοχοποίηση των λευκών και ότι τα ποσοστά εγκληματικότητας είναι υψηλά για όλους, με την πλειονότητα των θυμάτων να είναι μαύροι πολίτες. Ο Ραμαφόσα επανέλαβε αυτή τη θέση κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Μετά από έναν αρχικά φιλικό διάλογο, ο Τραμπ πρόβαλε βίντεο που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποδείκνυε γενοκτονία των λευκών στη χώρα. Ο Ραμαφόσα παρακολούθησε με ανέκφραστο πρόσωπο, δηλώνοντας στη συνέχεια ότι δεν είχε ξαναδεί τις εικόνες και θα ήθελε να μάθει πού γυρίστηκαν.

Ο Τραμπ συνέχισε επιδεικνύοντας έντυπα με άρθρα για δολοφονημένους λευκούς αγρότες, αναφωνώντας «θάνατος, θάνατος» καθώς τα ξεφύλλιζε. Όταν ο Ραμαφόσα του απάντησε ότι το έγκλημα στη χώρα πλήττει κυρίως τους μαύρους, ο Τραμπ τον διέκοψε λέγοντας: «Οι αγρότες δεν είναι μαύροι».

Ο Ραμαφόσα ανταπάντησε ήρεμα: «Πρόκειται για ζητήματα που είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε μαζί σας».

Στα βίντεο εικονίζονταν δεκάδες αυτοκίνητα που μετέφεραν «ολόκληρες οικογένειες» λευκών αγροτών που έφευγαν από τη γη τους.

Ο Τραμπ επέμεινε, δείχνοντάς του φωτοτυπίες από ρεπορτάζ που αναφέρονταν στους λευκούς Νοτιοαφρικανούς και λέγοντας: «Τους σκοτώνουν».

«Δεν ξέρω τι θέλω να κάνει ο Ραμαφόσα για αυτήν την κατάσταση», συνέχισε.

Ο Νοτιοαφρικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι «αυτή δεν είναι η κυβερνητική πολιτική» και ότι η πολιτική της κυβέρνησής του είναι «το ακριβώς αντίθετο» από αυτό που περιγράφει ο Τραμπ. «Υπάρχει εγκληματικότητα στη χώρα μας. Οι άνθρωποι που σκοτώνονται δεν είναι μόνο οι λευκοί», τόνισε.

«Είστε εταίρος της Νότιας Αφρικής και εγείρετε κάποιες ανησυχίες. Είμαι πρόθυμος να σας μιλήσω για αυτές τις ανησυχίες», πρόσθεσε.

«Λυπάμαι που δεν έχω ένα αεροπλάνο να σας δώσω», σχολίασε σαρκαστικά ο Ραμαφόσα.

South African President Ramaphosa to Trump: I am sorry, I don't have a plane to give you. pic.twitter.com/j3he6DEIFF — Geo View (@theGeoView) May 21, 2025

«Αν μου φέρνατε ένα αεροπλάνο, θα το έπαιρνα» απάντησε ο Τραμπ.

Η ένταση αυτή εκδηλώνεται σε μια περίοδο που ο Τραμπ έχει καταφερθεί ανοιχτά κατά της μεταρρύθμισης γης στη Νότια Αφρική — μιας πολιτικής που στοχεύει στην αποκατάσταση των ανισοτήτων του απαρτχάιντ μέσω αναδιανομής γης. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επίσης διακόψει την παροχή βοήθειας, έχει απελάσει τον Νοτιοαφρικανό πρέσβη και έχει προσφέρει άσυλο σε λευκούς Νότιους Αφρικανούς, επικαλούμενος ρατσιστικές διακρίσεις σε βάρος τους — ισχυρισμούς που η κυβέρνηση της Πρετόριας απορρίπτει ως αβάσιμους.

Ο Λευκός Οίκος κατηγορεί τη Νότια Αφρική για «κατασχέσεις γης από λευκούς αγρότες» και για «ρητορική μίσους και κυβερνητικές ενέργειες που ενθαρρύνουν τη βία». Η Νότια Αφρική απαντά ότι αυτοί οι ισχυρισμοί «αγνοούν τη βαθιά και επώδυνη ιστορία της χώρας», αναφερόμενη στα δεκαετίες αποικιακής και φυλετικής κυριαρχίας των λευκών.

Το διακύβευμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη Νότια Αφρική: οι ΗΠΑ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός της εταίρος μετά την Κίνα, ενώ η περικοπή της αμερικανικής βοήθειας έχει ήδη οδηγήσει σε μείωση των διαγνωστικών ελέγχων για τον HIV.



Πηγή: skai.gr

