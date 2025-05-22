Ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας αναφέρει ότι μαχητικά αεροσκάφη του βομβάρδισαν εγκατάσταση της Χεζμπολάχ στην ανατολική κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου πριν από λίγο. Η επιδρομή έρχεται να προστεθεί σε αυτήν που πραγματοποίησε στο χωριό Τούλ του νότιου Λιβάνου.

Σε αυτήν την τοποθεσία στην κοιλάδα Μπεκάα ανιχνεύτηκαν εκτοξευτές πυραύλων και άλλα όπλα, σύμφωνα με τον στρατό. Εντοπίστηκε δραστηριότητα της Χεζμπολάχ στην εγκατάσταση και ως εκ τούτου επλήγη, αναφέρει ο Ισραηλινός Στρατός.

Επιπλέον, ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι έπληξε εκτοξευτές πυραύλων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο.

Ο στρατός λέει ότι η παρουσία όπλων και η δραστηριότητα της Χεζμπολάχ «συνιστά κατάφωρη παραβίαση των συμφωνιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου».

Πηγή: skai.gr

