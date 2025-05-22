Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γνωστός ντράμερ έχασε τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα - Δημοσίευσε φωτογραφία του ως «συγκυβερνήτης»

Το αεροπλάνο, με αριθμό N666DS, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Τετέρμπορο του Νιου Τζέρσεϊ την Τετάρτη στις 11:15 μ.μ. (τοπική ώρα)

ΗΠΑ: Γνωστός ντράμερ έχασε τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα

Ένας διάσημος ντράμερ έχασε τη ζωή του όταν το ιδιωτικό τζετ στο οποίο επέβαινε συνετρίβη αφότου κοινοποίησε μια φωτογραφία του στο κόκπιτ ως (συγ)κυβερνήτης, όπως αυτοχαρακτηριζόταν.

Ο Ντάνιελ Γουίλιαμς, πρώην μέλος του δημοφιλούς χριστιανικού metalcore συγκροτήματος The Devil Wears Prada, βιντεοσκόπησε τον εαυτό του να επιβιβάζεται στο Cessna 550 αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Το αεροπλάνο, με αριθμό N666DS, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Τετέρμπορο του Νιου Τζέρσεϊ την Τετάρτη στις 11:15 μ.μ. (τοπική ώρα).

Williams shared a snap to his Instagram stories as he boarded the plane in the Garden State, telling his followers that he was flying with music agent and pilot Dave Shapiro

Το αεροπλάνο σταμάτησε για ανεφοδιασμό στη Γουιτσίτα του Κάνσας πριν συνεχίσει προς την Καλιφόρνια, όπου τελικά συνετρίβη στο Σαν Ντιέγκο νωρίς το πρωί της Πέμπτης.

Ο Γουίλιαμς, 39 ετών, ζούσε στο Σαν Ντιέγκο, τον προορισμό του τζετ. Έφυγε από το συγκρότημα The Devil Wears Prada το 2016 και έγινε μηχανικός λογισμικού.

Κοινοποίησε μια φωτογραφία στις ιστορίες του στο Instagram καθώς επιβιβαζόταν στο αεροπλάνο  λίγο πριν απογειωθεί στις 11:15 μ.μ. ET την Τετάρτη το βράδυ.

The drummer, 39, also shared pictures of him at the controls of the small aircraft, joking that he was the 'co-pilot now'

Είπε στους ακολούθους του ότι πετούσε με τον μουσικό ατζέντη και πιλότο Ντέιβ Σαπίρο. Την Τετάρτη, οι ερευνητές επιβεβαίωσαν ότι και οι δύο επιβαίνοντες στο αεροπλάνο πέθαναν.

Ο ντράμερ, 39 ετών, κοινοποίησε φωτογραφίες του στα χειριστήρια του μικρού αεροσκάφους, λέγοντας ότι ήταν ο «συγκυβερνήτης τώρα».

Στην τελευταία ανάρτηση εμφανιζόταν στα χειριστήρια του αεροπλάνου με τη λεζάντα: «Πάμεεεεε».

This picture appears to have been taken before the jet departed from Teterboro Airport in New Jersey on Wednesday at 11.15pm. It is unclear if Williams got off the plane in Wichita or continued onwards to San Diego

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δυστύχημα ΗΠΑ αεροπορικό δυστύχημα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark