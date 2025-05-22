ΗΠΑ: Γνωστός ντράμερ έχασε τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα

Ένας διάσημος ντράμερ έχασε τη ζωή του όταν το ιδιωτικό τζετ στο οποίο επέβαινε συνετρίβη αφότου κοινοποίησε μια φωτογραφία του στο κόκπιτ ως (συγ)κυβερνήτης, όπως αυτοχαρακτηριζόταν.

Ο Ντάνιελ Γουίλιαμς, πρώην μέλος του δημοφιλούς χριστιανικού metalcore συγκροτήματος The Devil Wears Prada, βιντεοσκόπησε τον εαυτό του να επιβιβάζεται στο Cessna 550 αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Το αεροπλάνο, με αριθμό N666DS, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Τετέρμπορο του Νιου Τζέρσεϊ την Τετάρτη στις 11:15 μ.μ. (τοπική ώρα).

Το αεροπλάνο σταμάτησε για ανεφοδιασμό στη Γουιτσίτα του Κάνσας πριν συνεχίσει προς την Καλιφόρνια, όπου τελικά συνετρίβη στο Σαν Ντιέγκο νωρίς το πρωί της Πέμπτης.

Ο Γουίλιαμς, 39 ετών, ζούσε στο Σαν Ντιέγκο, τον προορισμό του τζετ. Έφυγε από το συγκρότημα The Devil Wears Prada το 2016 και έγινε μηχανικός λογισμικού.

Κοινοποίησε μια φωτογραφία στις ιστορίες του στο Instagram καθώς επιβιβαζόταν στο αεροπλάνο λίγο πριν απογειωθεί στις 11:15 μ.μ. ET την Τετάρτη το βράδυ.

Είπε στους ακολούθους του ότι πετούσε με τον μουσικό ατζέντη και πιλότο Ντέιβ Σαπίρο. Την Τετάρτη, οι ερευνητές επιβεβαίωσαν ότι και οι δύο επιβαίνοντες στο αεροπλάνο πέθαναν.

Ο ντράμερ, 39 ετών, κοινοποίησε φωτογραφίες του στα χειριστήρια του μικρού αεροσκάφους, λέγοντας ότι ήταν ο «συγκυβερνήτης τώρα».

Στην τελευταία ανάρτηση εμφανιζόταν στα χειριστήρια του αεροπλάνου με τη λεζάντα: «Πάμεεεεε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.