Μελόνι: Πολύτιμη η διάθεση του Βατικανού να φιλοξενήσει τις συνομιλίες για το ουκρανικό

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ιταλικού Τύπου αναφέρθηκε πριν λίγο στις προσπάθειες που καταβάλλονται τις ώρες αυτές, με στόχο τη διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης, ειδικότερα, τόνισε:

«Τις ημέρες αυτές είμαστε σε διαρκή επαφή με μια σειρά ηγετών τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μίλησα πριν λίγες ώρες και με τον πρόεδρο Τραμπ και εργαζόμαστε με στόχο να ξεκινήσει ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων. Όλοι δίνουν τη συμβολή τους και νομίζω ότι, ειδικότερα η Ουκρανία κάνει ό,τι είναι αναγκαίο. Θεωρώ ιδιαίτερα πολύτιμο το γεγονός ότι το Βατικανό και ειδικότερα ο ποντίφικας έδειξαν ότι είναι διατεθειμένοι να φιλοξενήσουν τις συνομιλίες. Μίλησα με τον πάπα Λέοντα την περασμένη Τρίτη. Στη φάση αυτή γίνεται αναφορά σε αυτήν, όπως και σε άλλες δυνατότητες. Ιδίως σε ό,τι αφορά την πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων, σε τεχνικό επίπεδο υπάρχουν διάφορες δυνατότητες που εξετάζονται. Θα πρέπει να εξακριβωθεί η ουσιαστική διάθεση των εμπλεκόμενων μερών, όπως και η δυνατότητα ρεαλιστικής εφαρμογής.

Θεωρώ, όμως, ότι πέρα από τις ημερομηνίες και τους χώρους φιλοξενίας, πρέπει να μπορέσουν να διεξαχθούν σοβαρές συνομιλίες στις οποίες όλοι οι συμμετέχοντες να έχουν τη βούληση να λάβουν μέρος και να κάνουν βήματα προόδου. Αυτός είναι ο κύριος στόχος μας για κατάπαυση του πυρός και επίτευξη συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας η οποία, όπως υπενθυμίζω πάντα, δεν μπορεί να μη συμπεριλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας για τη χώρα που δέχθηκε την επίθεση, δηλαδή την Ουκρανία. Τις ώρες αυτές εργαζόμαστε με πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες και με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να φτάσουμε το γρηγορότερο δυνατό σε συνομιλίες οι οποίες να ξεκινήσουν από ένα τεχνικό επίπεδο και να φτάσουν σιγά σιγά σε πολιτικό επίπεδο, για το οποίο θεωρώ ιδιαίτερα πολύτιμη τη διάθεση του Βατικανού να φιλοξενήσει τις συναντήσεις».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

