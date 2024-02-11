Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από τις προμεσημβρινές ώρες σήμερα, Κυριακή στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, από τις απογευματινές ώρες στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και από τις βραδινές ώρες στη δυτική και πιθανώς τη νότια Πελοπόννησο.

Στα πελάγη θα πνέουν θυελλώδεις άνεμοι νοτίων διευθύνσεων έντασης 7 με 8 και στο Αιγαίο τοπικά έως 9 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο.

Δείτε την πορεία της κακοκαιρίας

Αναλυτικά, σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές στα δυτικά που βαθμιαία θα επεκταθούν και στα ανατολικά και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις προμεσημβρινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, από τις απογευματινές ώρες στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και από τις βραδινές ώρες στη δυτική και πιθανώς τη νότια Πελοπόννησο. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της βόρειας και κεντρικής χώρας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά και νότια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια φτάνοντας τους 16 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την κακοκαιρία:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Κυριακή (11/2)

α. Από τις προμεσημβρινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

β. Από τις απογευματινές ώρες στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

γ. Από τις βραδινές ώρες στη δυτική και πιθανώς τη νότια Πελοπόννησο.

Τη Δευτέρα (12-02-24)

α. Κατά τόπους τις πρώτες πρωινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, με γρήγορη εξασθένηση των φαινομένων από τα βόρεια.

β. Από τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το μεσημέρι.

γ. Πρόσκαιρα κατά τις πρώτες πρωινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και τη νότια Εύβοια. Τις πρωινές ώρες είναι πιθανό να επηρεαστούν πρόσκαιρα και οι βόρειες Κυκλάδες.

δ. Από τις πρωινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Τα έντονα φαινόμενα από το απόγευμα θα περιοριστούν στα νοτιότερα τμήματα και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

ε. Από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Τρίτη τα ισχυρά φαινόμενα θα περιοριστούν στην περιοχή του Καστελλόριζου και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Β. Θυελλώδεις άνεμοι νοτίων διευθύνσεων θα πνέουν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (11-02-24):

α. Στο Αιγαίο με ένταση 7 με 8 και πρόσκαιρα έως 9 μποφόρ. Από το μεσημέρι της Δευτέρας οι θυελλώδεις άνεμοι θα περιοριστούν στην περιοχή των Δωδεκανήσων και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

β. Στο Ιόνιο με ένταση 7 με 8 μποφόρ και βαθμιαία εξασθένηση από τις προμεσημβρινές ώρες της Κυριακής.

Αναλυτικά η πρόγνωση από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις τοπικά αυξημένες αρχικά στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που βαθμιαία θα επεκταθούν και στις υπόποιπες περιοχές, από το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα θαλάσσια 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις τοπικά αυξημένες αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που βαθμιαία θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές, θα είναι τοπικά ισχυρά από τις προμεσημβρινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, από τις απογευματινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Στερεά και από τις βραδινές ώρες στη δυτική Πελοπόννησο. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση απο τις προμεσημβρινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Nεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές αρχικά στην ανατολική Πελοπόννησο και από το απόγευμα και στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το βράδυ, με τα φαινόμενα να είναι έντονα αρχικά στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο και κατά τη διάρκεια της νύχτας και στις υπόλοιπες περιοχές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στα θαλάσσια τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 και τοπικά έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 7 με 8 και από το μεσημέρι πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από τη νύχτα στις βορειότερες περιοχές σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί στα Δωδεκάνησα 6 με 7 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου 7 με 8 και πρόσκαιρα έως 9 μποφόρ. Από το απόγευμα θα ενισχυθούν και στα Δωδεκάνησα και θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και βαθμιαία μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βορειότερα τμήματα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στις Σποράδες 7 με 8 μποφόρ Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ από αργά το βράδυ θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας τα φαινόμενα πρόσκαιρα θα ενταθούν.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 12-02-2024

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις πρωινές ώρες στη δυτική Ελλάδα, στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής και στην ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, πρόσκαιρα στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), τη νότια Εύβοια και πιθανώς τις βόρειες Κυκλάδες και από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα. Εξασθένηση των φαινομένων προβλέπεται από το μεσημέρι στη δυτική Ελλάδα και στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και βαθμιαία από το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και βόρεια, όπου θα φτάσει τους 14 με 16 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

