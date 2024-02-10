Επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται στο μεγαλύτερο μέρος τη χώρας από τις προμεσημβρινές ώρες αύριο μέχρι και τη νύχτα της Δευτέρας (12/2). Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ, τα έντονα φαινόμενα που θα ξεκινήσουν από τα βορειοδυτικά, βαθμιαία θα επεκταθούν στα υπόλοιπα δυτικά, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ενώ πρόσκαιρα θα επηρεαστούν και τμήματα της κεντρικής χώρας.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι ενισχυμένοι και θα φτάσουν τα 7 με 8 και τοπικά στο Αιγαίο τα 9 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο

α. Από τις προμεσημβρινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

β. Από τις απογευματινές ώρες στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

γ. Από τις βραδινές ώρες στη δυτική και πιθανώς τη νότια Πελοπόννησο.

Τη Δευτέρα (12/2)

α. Κατά τόπους τις πρώτες πρωινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, με γρήγορη εξασθένηση των φαινομένων από τα βόρεια.

β. Από τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το μεσημέρι.

γ. Πρόσκαιρα κατά τις πρώτες πρωινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και τη νότια Εύβοια. Τις πρωινές ώρες είναι πιθανό να επηρεαστούν πρόσκαιρα και οι βόρειες Κυκλάδες.

δ. Από τις πρωινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Τα έντονα φαινόμενα από το απόγευμα θα περιοριστούν στα νοτιότερα τμήματα και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

ε. Από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Τρίτη (13/2) τα ισχυρά φαινόμενα θα περιοριστούν στην περιοχή του Καστελλόριζου και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Β. Θυελλώδεις άνεμοι νοτίων διευθύνσεων θα πνέουν από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο:

α. Στο Αιγαίο με ένταση 7 με 8 και πρόσκαιρα έως 9 μποφόρ. Από το μεσημέρι της Δευτέρας (12/2) οι θυελλώδεις άνεμοι θα περιοριστούν στην περιοχή των Δωδεκανήσων και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

β. Στο Ιόνιο με ένταση 7 με 8 μποφόρ και βαθμιαία εξασθένηση από τις προμεσημβρινές ώρες αύριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.