Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία με θυελλώδεις ανέμους και καταιγίδες

H παρατεταμένη καλοκαιρία των προηγούμενων ημερών λαμβάνει τέλος από αύριο καθώς σημαντική μεταβολή του καιρού περιμένουμε κατά τη διάρκεια της Κυριακής.

Σύμφωνα με το meteo, κύρια χαρακτηριστικά αυτής της μεταβολής θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες με μεγάλα ύψη βροχής κατά τόπους, οι τοπικές χαλαζοπτώσεις, οι πολύ ενισχυμένοι και τοπικά θυελλώδεις νότιοι-νοτιοανατολικοί άνεμοι και οι αυξημένες συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης.

Πιο αναλυτικά:

Την Κυριακή 11/02, αρχικά βροχές θα εκδηλώνονται σε περιοχές της Δυτικής και Βόρειας Ελλάδας.

Τις μεσημεριανές ώρες τα φαινόμενα στα βορειοδυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές καταιγίδες, ενώ μέχρι το βράδυ ανάλογη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και σε τμήματα της Πελοποννήσου. Από αργά το βράδυ θα επηρεαστούν η Κεντρική και Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και η Εύβοια.

Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική)

Επισημαίνεται ότι οι καταιγίδες θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα δυτικά όπου το χαλάζι ενδέχεται να έχει σχετικά μεγάλο μέγεθος.

Παράλληλα, σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν ενισχυμένοι νοτιοανατολικοί άνεμοι, και στα πελάγη τοπικά θυελλώδεις 8 μποφόρ, ωστόσο στο Ιόνιο το βράδυ θα παρουσιάσουν εξασθένηση και θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική και την εκδήλωση λασποβροχών.

Στον παρακάτω προγνωστικό χάρτη παρουσιάζεται το αθροιστικό ύψος βροχής που αναμένεται κατά τη διάρκεια της Κυριακής 11/02.

