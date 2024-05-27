Η προεδρία της Παλαιστινιακής Αρχής κατηγόρησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το Ισραήλ ότι έβαλε εσκεμμένα στο στόχαστρο κέντρο υποδοχής εκτοπισμένων στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, όπου οι αρχές της Χαμάς, του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που κυβερνά τον θύλακο, κάνουν λόγο για τουλάχιστον 35 νεκρούς.

«Αυτή η φρικιαστική σφαγή που διαπράχθηκε από την ισραηλινή κατοχή αποτελεί πρόκληση για όλους τους διεθνείς θεσμούς» και τη διεθνή «νομιμότητα», ανέφερε η προεδρία της Παλαιστινιακής Αρχής σε ανακοίνωσή της, καταγγέλλοντας πως ο ισραηλινός στρατός «έβαλε στο στόχαστρο εσκεμμένα» καταυλισμό εκτοπισμένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

