Ραδιενεργό νερό από τη Φουκουσίμα θα ρίξει στον ωκεανό η Ιαπωνία στα τέλη Αυγούστου Κόσμος 08:21, 07.08.2023

Οι ρίψεις αναμένεται να αρχίσουν αφού ο ιάπωνας πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Γιουν Σοκ-γελ και τους διαβεβαιώσει για την ασφάλεια του εγχειρήματος