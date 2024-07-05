Η Ρέιτσελ Ριβς έκανε σύντομες δηλώσεις στο υπουργείο Οικονομικών μετά την επίσημη ανακοίνωση ότι αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο.

Η «εκλεκτή» του νέου πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ανέφερε ότι συχνά διαφώνησε με τις πολιτικές επιλογές που ακολουθήθηκαν στο υπουργείο, αλλά ποτέ δεν αμφισβήτησε την αφοσίωση του προσωπικού του.

«Δεν τρέφω αυταπάτες για την κλίμακα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε», τόνισε, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να υποσχεθεί ότι «θα είναι εύκολο» και «έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε».

«Είμαστε μια νέα ομάδα, είναι ένα νέο ξεκίνημα, οπότε ας πιάσουμε τη δουλειά», δήλωσε, καταχειροκροτούμενη.

Σε μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ριβς σημειώνει ότι το να είσαι η πρώτη γυναίκα υπουργός Οικονομικών αποτελεί «ιστορική ευθύνη».

«Σε κάθε νεαρή κοπέλα και γυναίκα που διαβάζει αυτό (το μήνυμα), η σημερινή ημέρα ας δείξει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν όρια στις φιλοδοξίες σας» επισημαίνει.

Πηγή: skai.gr

