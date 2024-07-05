Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τους ανθρώπους που στελέχωναν το σκιώδες υπουργικό του συμβούλιο επέλεξε ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ για τις κορυφαίες υπουργικές θέσεις στην πρώτη του κυβέρνηση.

Η αναπληρώτρια ηγέτιδα των Εργατικών Άντζελα Ρέινερ είναι η νέα αναπληρώτρια πρωθυπουργός. Πρόκειται για 44χρονη πολιτικό από την αριστερή πτέρυγα του κόμματος, εξαιρετικά αγαπητή στην κομματική βάση, η οποία κατάφερε να ανελιχθεί από φτωχογειτονιά του Στόκπορτ, έχοντας αποφασίσει μάλιστα να αφήσει το σχολείο στα 16 της για να εργαστεί.

Εντ Μίλιμπαντ

Η Ρέιτσελ Ριβς γίνεται η πρώτη γυναίκα υπουργός Οικονομικών του Ην. Βασιλείου, γνωστή για την πυγμή της.

Μπρίτζετ Φίλιπσον

Υπουργός Εξωτερικών αναλαμβάνει ο 51χρονος Ντέιβιντ Λάμι από το Τότεναμ του βορείου Λονδίνου, ο οποίος ήταν ο νεαρότερος βουλευτής όταν είχε πρωτοεκλεγεί στα 27 του το 2000.

Υπουργός Εσωτερικών είναι η πολύπειρη Ιβέτ Κούπερ και υπουργός Άμυνας ο Τζον Χίλι.

Ρέιτσελ Ριβς

Αναλυτικά:

Άντζελα Ρέινερ αναπληρώτρια πρωθυπουργός

Έντ Μίλιμπαντ υπουργός Ενέργειας

Μπρίτζετ Φίλιπσον υπουργός Παιδείας

Γουές Στρίτινγκ υπουργός Υγείας

Σαμπάνα Μαχμούντ υπουργός Δικαιοσύνης

Ρέιτσελ Ριβς καγκελάριος

Ντέιβιντ Λάμι υπουργός Εξωτερικών

Ιβέτ Κούπερ υπουργός Εσωτερικών

Τζον Χέιλι υπουργός Άμυνας

Λιζ Κένταλ υπουργός Εργασίας

Τζόναθαν Ρέινολντς υπουργός Επιχειρείν και Εμπορίου

Πίτερ Κάιλ υπουργός Επιστήμης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας

Λουίζ Χέι υπουργός Μεταφορών



Οι Εργατικοί του Στάρμερ θα ηγηθούν της χώρας για πρώτη φορά από το 2010, μετά από 14 χρόνια κυβερνήσεων των Συντηρητικών και μια αλυσίδα κρίσεων: λιτότητα, Brexit, εκτίναξη τιμών και ακόμη και ένα "βαλς" με αλλαγές πρωθυπουργών.

Σαμπάνα Μαχμούντ

Γουές Στρίτινγκ

Ιβέτ Κούπερ

Ενωτικό διάγγελμα για «αλλαγή» και «ανανέωση»









«Η χώρα ψήφισε αποφασιστικά για αλλαγή, για εθνική ανανέωση και για επιστροφή της πολιτικής στην υπηρεσία του λαού», είπε στο πρώτο του διάγγελμα ως πρωθυπουργός, μπροστά από την πόρτα με το Νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ ο μεγάλος νικητής των βρετανικών εκλογών σερ Κιρ Στάρμερ που ξαναφέρνει τους Εργατικούς στην εξουσία μετά από 14 χρόνια. Σε ένα ενωτικό διάγγελμα, πρόσθεσε πως χρειάζονται δράσεις, και όχι λόγια, για την αντιμετώπιση της απώλειας εμπιστοσύνης των πολιτών προς την πολιτική. «Θα κουβαλήσουμε την ευθύνη της εμπιστοσύνης σας καθώς επανοικοδομούμε τη χώρα», είπε. Υποσχέθηκε πως η κυβέρνησή του θα υπηρετήσει όλους τους πολίτες, τονίζοντας ότι θα δείξει πως η πολιτική μπορεί να είναι «δύναμη καλού». Δεσμεύτηκε πως θα βάζει τη χώρα πάνω από το κόμμα, χωρίς δογματισμούς και πως η καθαρή λαϊκή εντολή θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της αλλαγής, για την αποκατάσταση της υπηρεσίας του λαού και του σεβασμού στην πολιτική, ώστε να πιστέψουν ξανά οι πολίτες ότι το μέλλον θα είναι καλύτερο.

Είπε ότι «θα τερματιστεί η εποχή της θορυβώδους παράστασης», σε μία σαφή αιχμή της αστάθειας και των εσωκομματικών διενέξεων στους κόλπους των Συντηρητικών. Εκτίμησε ότι η χώρα χρειάζεται «μια μεγαλύτερη επανεκκίνηση, και αναφερόμενος στη διολίσθηση όλο και περισσότερων πολιτών στην ανασφάλεια δεσμεύθηκε ότι δε θα αγνοεί τις ζωές τους, όταν θα κλείνουν οι κάμερες - «όχι αυτή τη φορά», τόνισε. Είπε ότι θα χρειαστεί χρόνος, αλλά πρόσθεσε ότι η εργασία για την αλλαγή αρχίζει αμέσως. «Τούβλο- τούβλο θα ξαναχτίσουμε την υποδομή των ευκαιριών», σχολίασε.

«Με σεβασμό και ταπεινότητα σας προσκαλώ όλους να ενώσετε δυνάμεις με αυτή την κυβέρνηση της υπηρεσίας στην αποστολή της εθνικής ανανέωσης. Η δουλειά μας είναι επείγουσα και την αρχίζουμε σήμερα», κατέληξε. Στην αρχή του διαγγέλματος ευχαρίστησε τον Ρίσι Σούνακ, στεκόμενος στα επιτεύγματά του ως ο πρώτος ασιατικής καταγωγής πρωθυπουργός της χώρας, καθώς επίσης στην αφοσίωση και στη σκληρή δουλειά του.

Νωρίτερα, συνοδευόμενος από τη σύζυγο του Βικτόρια, ο κ. Στάρμερ είχε γίνει δεκτός στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ από τον βασιλιά Κάρολο από τον οποίο έλαβε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, καθιστάμενος ο 58ος πολιτικός που γίνεται πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου από το 1721 και έπειτα.

Είναι δε ο έβδομος πρωθυπουργός που προέρχεται από το Εργατικό Κόμμα, το οποίο ιδρύθηκε το 1900.

