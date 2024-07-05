Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός
Τους ανθρώπους που στελέχωναν το σκιώδες υπουργικό του συμβούλιο επέλεξε ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ για τις κορυφαίες υπουργικές θέσεις στην πρώτη του κυβέρνηση.
Η αναπληρώτρια ηγέτιδα των Εργατικών Άντζελα Ρέινερ είναι η νέα αναπληρώτρια πρωθυπουργός. Πρόκειται για 44χρονη πολιτικό από την αριστερή πτέρυγα του κόμματος, εξαιρετικά αγαπητή στην κομματική βάση, η οποία κατάφερε να ανελιχθεί από φτωχογειτονιά του Στόκπορτ, έχοντας αποφασίσει μάλιστα να αφήσει το σχολείο στα 16 της για να εργαστεί.
Η Ρέιτσελ Ριβς γίνεται η πρώτη γυναίκα υπουργός Οικονομικών του Ην. Βασιλείου, γνωστή για την πυγμή της.
Υπουργός Εξωτερικών αναλαμβάνει ο 51χρονος Ντέιβιντ Λάμι από το Τότεναμ του βορείου Λονδίνου, ο οποίος ήταν ο νεαρότερος βουλευτής όταν είχε πρωτοεκλεγεί στα 27 του το 2000.
Υπουργός Εσωτερικών είναι η πολύπειρη Ιβέτ Κούπερ και υπουργός Άμυνας ο Τζον Χίλι.
Αναλυτικά:
- Άντζελα Ρέινερ αναπληρώτρια πρωθυπουργός
- Έντ Μίλιμπαντ υπουργός Ενέργειας
- Μπρίτζετ Φίλιπσον υπουργός Παιδείας
- Γουές Στρίτινγκ υπουργός Υγείας
- Σαμπάνα Μαχμούντ υπουργός Δικαιοσύνης
- Ρέιτσελ Ριβς καγκελάριος
- Ντέιβιντ Λάμι υπουργός Εξωτερικών
- Ιβέτ Κούπερ υπουργός Εσωτερικών
- Τζον Χέιλι υπουργός Άμυνας
- Λιζ Κένταλ υπουργός Εργασίας
- Τζόναθαν Ρέινολντς υπουργός Επιχειρείν και Εμπορίου
- Πίτερ Κάιλ υπουργός Επιστήμης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας
- Λουίζ Χέι υπουργός Μεταφορών
Οι Εργατικοί του Στάρμερ θα ηγηθούν της χώρας για πρώτη φορά από το 2010, μετά από 14 χρόνια κυβερνήσεων των Συντηρητικών και μια αλυσίδα κρίσεων: λιτότητα, Brexit, εκτίναξη τιμών και ακόμη και ένα "βαλς" με αλλαγές πρωθυπουργών.
Ενωτικό διάγγελμα για «αλλαγή» και «ανανέωση»
Είπε ότι «θα τερματιστεί η εποχή της θορυβώδους παράστασης», σε μία σαφή αιχμή της αστάθειας και των εσωκομματικών διενέξεων στους κόλπους των Συντηρητικών. Εκτίμησε ότι η χώρα χρειάζεται «μια μεγαλύτερη επανεκκίνηση, και αναφερόμενος στη διολίσθηση όλο και περισσότερων πολιτών στην ανασφάλεια δεσμεύθηκε ότι δε θα αγνοεί τις ζωές τους, όταν θα κλείνουν οι κάμερες - «όχι αυτή τη φορά», τόνισε. Είπε ότι θα χρειαστεί χρόνος, αλλά πρόσθεσε ότι η εργασία για την αλλαγή αρχίζει αμέσως. «Τούβλο- τούβλο θα ξαναχτίσουμε την υποδομή των ευκαιριών», σχολίασε.
«Με σεβασμό και ταπεινότητα σας προσκαλώ όλους να ενώσετε δυνάμεις με αυτή την κυβέρνηση της υπηρεσίας στην αποστολή της εθνικής ανανέωσης. Η δουλειά μας είναι επείγουσα και την αρχίζουμε σήμερα», κατέληξε. Στην αρχή του διαγγέλματος ευχαρίστησε τον Ρίσι Σούνακ, στεκόμενος στα επιτεύγματά του ως ο πρώτος ασιατικής καταγωγής πρωθυπουργός της χώρας, καθώς επίσης στην αφοσίωση και στη σκληρή δουλειά του.
Νωρίτερα, συνοδευόμενος από τη σύζυγο του Βικτόρια, ο κ. Στάρμερ είχε γίνει δεκτός στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ από τον βασιλιά Κάρολο από τον οποίο έλαβε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, καθιστάμενος ο 58ος πολιτικός που γίνεται πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου από το 1721 και έπειτα.
Είναι δε ο έβδομος πρωθυπουργός που προέρχεται από το Εργατικό Κόμμα, το οποίο ιδρύθηκε το 1900.
