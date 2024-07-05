Λογαριασμός
Βρετανία: Ο νέος ΥΠΕΞ Ντέιβιντ Λάμι ζητά κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Ο Λάμι είπε ότι «στηρίζει την άμεση κατάπαυση του πυρός» και τις προσπάθειες απελευθέρωσης τον ομήρων

Λωρίδα Γάζας

Ο νέος υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντέιβιντ Λάμι έκανε έκκληση σήμερα για «άμεση κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας, στην πρώτη του δήλωση μετά τον διορισμό του από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Ο Λάμι είπε ότι «στηρίζει την άμεση κατάπαυση του πυρός» και τις προσπάθειες απελευθέρωσης τον ομήρων. «Θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσω τον Τζο Μπάιντεν (σ.σ. τον πρόεδρο των ΗΠΑ) να επιτύχει μια κατάπαυση του πυρός», είπε στις δηλώσεις του από το Φόρεϊν Όφις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

