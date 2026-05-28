ΗΠΑ: Αφαιρούν 76 ονόματα από τη «μαύρη λίστα» των κυρώσεων για να ενισχύσουν το πρόγραμμα ελέγχων

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Πέμπτη την αφαίρεση 76 ονομάτων και οντοτήτων από τη «μαύρη λίστα» των κυρώσεων, με περισσότερους από τους μισούς να αφορούν άτομα που έχουν πεθάνει, σε μια κίνηση που θα βοηθήσει την Ουάσινγκτον να επικεντρωθεί σε στόχους υψηλού κινδύνου.

Η αρμόδια υπηρεσία προχωρά στην αφαίρεση οντοτήτων από τη λίστα των «Ειδικά Καθορισμένων Υπηκόων». Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 39 αποβιώσαντες, 14 πλοία που δεν βρίσκονται πλέον σε λειτουργία και 13 εταιρείες που έχουν κλείσει, σύμφωνα με το Reuters.

Όπως ανέφερε το υπουργείο, η απόφαση ελήφθη μετά από παράπονα επιχειρήσεων, οι οποίες αναγκάζονταν να δαπανούν σημαντικούς πόρους για τον έλεγχο στόχων χαμηλού κινδύνου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι στόχοι αυτοί, όπως για παράδειγμα κάποια χρηματοοικονομικά δίκτυα, δεν υπήρχαν πια, ή αφορούσαν πρόσωπα που είχαν ήδη φύγει από τη ζωή.

«Το υπουργείο Οικονομικών αναζητά τρόπους για να ελαφρύνει αυτό το βάρος, βοηθώντας παράλληλα να δοθεί προτεραιότητα σε πιο αποτελεσματικές δράσεις για την επιβολή των κυρώσεων, όπως ο εντοπισμός περιπτώσεων καταστρατήγησής τους», σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η χρήση κυρώσεων εναντίον χωρών όπως η Βενεζουέλα, το Ιράν, η Συρία και η Ρωσία έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι νέες ετήσιες προσθήκες στη λίστα εκτινάχθηκαν από τις 880 το 2017 σε περισσότερες από 3.000 το 2024.

«Οι κυρώσεις δεν έχουν σκοπό να κρατήσουν για πάντα», δήλωσε σε δημοσιογράφους ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης.

«Για παράδειγμα, έχουμε περιορίσει τις κυρώσεις μας κατά της Συρίας και της Βενεζουέλας, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στα συμφέροντα της εξωτερικής μας πολιτικής και της εθνικής μας ασφάλειας».

