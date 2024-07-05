Βρετανία-Ντέιβιντ Λάμι: Ο νέος ΥΠΕΞ, απόγονος σκλάβων και φίλος του Ομπάμα

Ο νέος υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ, ο Ντέιβιντ Λάμι, είναι ένας δικηγόρος, απόγονος σκλάβων και φίλος, μεταξύ άλλων, του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα.

Γνωστός για την ευθύτητα του, ο 51χρονος Λάμι έχει ήδη δηλώσει ότι η ιστορία των προγόνων του, οι οποίοι ήταν σκλάβοι, μέχρι και τον 19ο αιώνα, στη Γουιάνα, σε φυτείες ζαχαροκάλαμου, θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο θα ασκήσει τα καθήκοντά του.

«Θα αντιμετωπίσω με απίστευτη σοβαρότητα την ευθύνη ότι θα είμαι ο πρώτος υπουργός Εξωτερικών, απόγονος του δουλεμπορίου», δήλωσε πρόσφατα.

Ο Ντέιβιντ Λάμι ήταν ο αρμόδιος του Εργατικού Κόμματος για τα διεθνή θέματα εδώ και δύο χρόνια και έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 40 επισκέψεις στο εξωτερικό, προωθώντας το δικό του όραμα για τη βρετανική διπλωματία, σύμφωνα με ένα δόγμα που αποκαλεί «προοδευτικό ρεαλισμό». Συνδυάζει έτσι την πραγματιστική προσέγγιση που ακολουθούσε ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας Έρνεστ Μπέβιν στα τέλη της δεκαετίας του 1940 με τον ηθικό ιδεαλισμό του Ρόμπιν Κουκ, τη δεκαετία του 1990. Ο πρώτος συμμετείχε στην ίδρυση του ΝΑΤΟ μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ενώ ο δεύτερος επέβλεψε τις επιτυχημένες επεμβάσεις στο Κόσοβο και τη Σιέρα Λεόνε, για να εγκαταλείψει την κυβέρνηση του Τόνι Μπλερ λόγω της επέμβασης στο Ιράκ.

Η προσέγγιση αυτή συνίσταται «στο να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο έτσι όπως είναι, όχι όπως θα θέλαμε να είναι» έχει δηλώσει ο Λάμι, σύμφωνα με τον οποίο η βρετανική διπλωματία «χρειάζεται να ανακαλύψει εκ νέου την τέχνη της μεγάλης στρατηγικής», μετά την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τάσσεται υπέρ της στενότερης συνεργασίας με τους «27», τη συνέχιση της στήριξης στην Ουκρανία και τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Ο Ντέβιντ Λάμι γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1972 από γονείς που μετανάστευσαν από τη Γουϊάνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα παιδικά του χρόνια σημαδεύτηκαν από τη φυγή του πατέρα του, με αποτέλεσμα η μητέρα του να μεγαλώσει μόνη τα πέντε παιδιά της.

«Δεν τον ξαναείδα ποτέ. Ανέκαθεν αισθανόμουν ένα κενό στη ζωή μου και δεν είμαι ο μόνος», έγραψε στην εφημερίδα Guardian το 2013, σε μια σειρά άρθρων για τη σημασία που έχει ο πατέρας στη ζωή των παιδιών.

Μεγάλωσε στο Τότεναμ, στο βόρειο Λονδίνο και εκλέγεται βουλευτής από το 2000. Στα τέλη της δεκαετίας του ’90, ήταν ο πρώτος μαύρος Βρετανός που σπούδασε στη νομική σχολή του Χάρβαρντ και συνδέθηκε φιλικά με τον Μπαράκ Ομπάμα, σε μια εκδήλωση μαύρων πρώην σπουδαστών. Η σύζυγός του, η καλλιτέχνιδα Νίκολα Γκριν, κατέγραψε την εκστρατεία του Ομπάμα το 2018, σε μια σειρά πορτρέτων.

Όταν εξελέγη για πρώτη φορά το 2000, σε ηλικία 27 ετών, ο Λάμι ήταν ο νεότερος βουλευτής που εξελέγη ποτέ στη Βουλή των Κοινοτήτων. Στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα σε διάφορα υπουργεία στις κυβερνήσεις του Τόνι Μπλερ και του Γκόρντον Μπράουν.

Ο Ντέιβιντ Λάμι είναι ένθερμος υποστηρικτής της «ειδικής σχέσης» μεταξύ Λονδίνου και Ουάσινγκτον αλλά χρειάστηκε να καθησυχάσει τον κόσμο ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί με τον Ντόναλντ Τραμπ εάν ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, στις εκλογές του Νοεμβρίου. Ο νέος ΥΠΕΞ της Βρετανίας είχε χαρακτηρίσει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ «κοινωνιοπαθή με νεοναζιστικές συμπάθειες» που «μισεί τις γυναίκες». Στη συνέχεια όμως είπε ότι οι δηλώσεις του αυτές «παρεξηγήθηκαν» και υποσχέθηκε να ακολουθήσει μια πραγματιστική προσέγγιση. Σύμφωνα με πολλά βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η ομάδα του είναι ήδη σε επαφή με εκείνη του Τραμπ εδώ και πολλές εβδομάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

