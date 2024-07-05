Victoria Starmer: Ποια είναι η νέα πρώτη κυρία της Βρετανίας

Καθ' όλη τη διάρκεια της εκλογικής εκστρατείας στη Βρετανία καθώς και στο μεγάλο μέρος της θητείας του συζύγου της ως ηγέτη των Εργατικών, η Victoria Starmer- πλέον πρώτη κυρία της Βρετανίας κράτησε χαμηλό προφίλ.

Εκτός από τις εμφανίσεις σε συνέδρια των Εργατικών, ένα επίσημο δείπνο και μια συναυλία της Taylor Swift, η κυρία Starmer προσπάθησε να αποφύγει τις δημόσιες εμφανίσεις

Ερωτηθείς σχετικά με το τι ωθεί τη Victoria στο να κρατά τόσο χαμηλούς τόνους, ο Sir Keir Rodney Starmer επεσήμανε ότι η σύντροφός του έχει μια δουλειά πλήρους απασχόλησης σε νοσοκομείο του NHS και ότι παράλληλα είναι πολύ απασχολημένη με τις εξετάσεις του μεγαλύτερου παιδιού τους που αυτή την περίοδο έδινε για το GCSE.

«Πήραμε την απόφαση ότι, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι εγώ θα βρισκόμουν στο επίκεντρο της προσοχής, θέλουμε να δημιουργήσουμε το περιβάλλον όπου θα μπορούσε να μελετήσει ήρεμα σε συνηθισμένες συνθήκες».

Σε κάθε περίπτωση, τώρα που ο Sir Keir κέρδισε τις εκλογές και έγινε πρωθυπουργός, η κυρία Starmer μάλλον θα δυσκολευτεί περισσότερο στο να αποφύγει τα φώτα της δημοσιότητας.

Η επεισοδιακή γνωριμία

Το μετέπειτα ζευγάρι γνωρίστηκε πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν ο νέος πρωθυπουργός ήταν επίσης δικηγόρος, αναφέρει το BBC.

Όπως έχει αναφέρει σε παλαιότερη συνέντευξη του, είχε αναλάβει μια συγκεκριμένη υπόθεση για την οποία είχε εξαιρετικά μεγάλη σημασία η ακρίβεια των εγγράφων.

Ρώτησε τους συναδέλφους του ποιος συνέταξε τα έγγραφα και του είπαν πως επρόκειτο για την Victoria.

Έτσι ζήτησε να τον φέρουν σε επαφή μαζί της.

Σπαρταριστή λεπτομέρεια της πρώτης τους γνωριμίας αποτελεί μάλιστα το γεγονός πως το διευκρινιστικό τηλεφώνημα που της έκανε, μάλλον την εκνεύρισε αφού την άκουσε να τον σχολιάζει με συναδέλφους, λίγο πριν κλείσει το τηλέφωνο ρωτώντας «Ποιος στο διάολο νομίζει ότι είναι;»

Παρά την κάπως επεισοδιακή γνωριμία , η σχέση τους άνθισε μετά από ένα πρώτο ραντεβού σε παμπ στο βόρειο Λονδίνο.

Μιλώντας στον βιογράφο του ο Sir Keir την περιγράφει την σύζυγό του ως «προσγειωμένη, αυθάδη, αστεία, δραστήρια και επίσης πανέμορφη».

Άλλες φορές μάλιστα την έχει χαρακτηρίσει ως απίστευτα ζεστή, υπέροχη και «απόλυτα ροκ» γυναίκα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η πρόταση γάμου έγινε μόλις λίγους μήνες αργότερα σε διακοπές στην Ελλάδα.

«Δε θα χρειαστούμε ένα δαχτυλίδι;» ήταν η ψύχραιμη απάντησή της.

Παντρεύτηκαν το 2007 σε κτήμα Έσσεξ, υπό τους ήχους μιας αγαπημένης σύνθεσης του Sir Keir, το Κοντσέρτο για πιάνο No.5 του Beethoven.

Το ζευγάρι έχει δύο έφηβα παιδιά - αλλά προσπαθεί όσο γίνεται να τα κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας αποφεύγοντας να αποφύγει ακόμη και την παραμικρή αναφορά σε αυτά.

Η ζωή της πριν τον Starmer

Η Victoria μεγάλωσε στο βόρειο Λονδίνο, όχι μακριά από το σημείο όπου ζει σήμερα με την οικογένειά της.

Παρακολούθησε το Channing School πριν σπουδάσει νομικά και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ.

Όσο ήταν εκεί, αναμείχθηκε ενεργά στη φοιτητική πολιτική και έγινε πρόεδρος του φοιτητικού σωματείου το 1994.

Σε συνέντευξή της στη φοιτητική εφημερίδα Gair Rhydd, είπε ότι η κύρια προτεραιότητά της ήταν η εκστρατεία κατά των περικοπών στις φοιτητικές υποτροφίες.

Ο Rob Watkins ήταν στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ την ίδια περίοδο και εργαζόταν ως φωτογράφος για την εφημερίδα.

Θυμάται τη μελλοντική κυρία Starmer ως πνευματώδη και επαγγελματία, ξεκάθαρα αφοσιωμένη στη δουλειά της με επίγνωση της ευθύνης της απέναντι στους ανθρώπους που εκπροσωπούσε.

Η επαγγελματική της πορεία στο σήμερα

Η Victoria, εργάζεται επί του παρόντος στον τομέα της υγείας της εργασίας και συγκεκριμένα για το NHS - κάτι που ο σύζυγός της έχει αναφέρει συχνά κατά τη διάρκεια της θητείας του ως ηγέτης των Εργατικών.

Λέει ότι του δίνει μια εικόνα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δημόσια υγεία της χώρας.

Μιλώντας στους Times τον Μάιο, ο Sir Keir είπε ότι η σύζυγός του σκόπευε να παραμείνει στη δουλειά του εφόσον κέρδιζε τις εκλογές.

«Θα συνεχίσει οπωσδήποτε να εργάζεται, το θέλει και της αρέσει».

Ενώ το ζευγάρι λέει ότι θέλει να διατηρήσει τη ζωή του όσο πιο φυσιολογική γίνεται για τα παιδιά του, η οικογενειακή γαλήνη έχει αναμφίβολα διαταραχθεί κατά καιρούς, δεδομένης της ανάμειξης του Sir Keir στην πολιτική.

Τον Απρίλιο, φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές πραγματοποίησαν μια διαμαρτυρία έξω από το σπίτι τους, αναρτώντας ένα πανό έξω από το σπίτι τους και βάζοντας παιδικά παπούτσια έξω από την εξώπορτα.

Η κυρία Στάρμερ είχε επιστρέψει από μια βόλτα για ψώνια με τον γιο της όταν είδε τους διαδηλωτές.

Ερωτηθείσα πώς την έκανε να νιώθει η διαμαρτυρία, είπε: «Ένιωσα λίγο άρρωστη, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής».

Πηγή: skai.gr

