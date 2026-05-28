Με το Αριστείο Μποδοσάκη, το Ίδρυμα Μποδοσάκη τιμά διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες για το πρωτοποριακό και διεθνώς αναγνωρισμένο έργο ζωής τους, το οποίο συμβάλλει καθοριστικά στην εξέλιξη της επιστήμης.

Για το 2026, το Αριστείο Μποδοσάκη απονέμεται:

Στον τομέα των Τεχνολογικών Επιστημών, στον Χρίστο Παπαδημητρίου, Καθηγητή Πληροφορικής στην τιμητική έδρα της οικογένειας Donovan, Πανεπιστήμιο Columbia, Η.Π.Α.

Στον τομέα των Κοινωνικών Επιστημών, στην Πηνελόπη Κουγιανού Goldberg, Καθηγήτρια Οικονομικών και Παγκόσμιων Υποθέσεων στην τιμητική έδρα William Nordhaus, Πανεπιστήμιο Yale, Η.Π.Α.

Τα Αριστεία Μποδοσάκη θα επιδώσει η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, στην Τελετή Απονομής που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Το Αριστείο απονέμεται ανά διετία σε δυο επιστημονικά πεδία και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο €100.000 έκαστο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.