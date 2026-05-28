Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στον Χρίστο Παπαδημητρίου και στην Πηνελόπη Κουγιανού τα φετινά Αριστεία Μποδοσάκη

Το πρώτο βραβείο αφορά τον τομέα Τεχνολογικών Επιστημών και το δεύτερο τον τομέα Κοινωνικών Επιστημών

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Αριστείο Μποδοσάκη

Με το Αριστείο Μποδοσάκη, το Ίδρυμα Μποδοσάκη τιμά διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες για το πρωτοποριακό και διεθνώς αναγνωρισμένο έργο ζωής τους, το οποίο συμβάλλει καθοριστικά στην εξέλιξη της επιστήμης.

Για το 2026, το Αριστείο Μποδοσάκη απονέμεται:

Στον τομέα των Τεχνολογικών Επιστημών, στον Χρίστο Παπαδημητρίου, Καθηγητή Πληροφορικής στην τιμητική έδρα της οικογένειας Donovan, Πανεπιστήμιο Columbia, Η.Π.Α. 

Χρίστος Παπαδημητρίου

Στον τομέα των Κοινωνικών Επιστημών, στην Πηνελόπη Κουγιανού Goldberg, Καθηγήτρια Οικονομικών και Παγκόσμιων Υποθέσεων στην τιμητική έδρα William Nordhaus, Πανεπιστήμιο Yale, Η.Π.Α.

mpo

Τα Αριστεία Μποδοσάκη θα επιδώσει η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, στην Τελετή Απονομής που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Το Αριστείο απονέμεται ανά διετία σε δυο επιστημονικά πεδία και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο €100.000 έκαστο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αριστείο Μποδοσάκη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
68 0 Bookmark