Οι γυναίκες αρρωσταίνουν αλλιώς

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Γερμανία ανακοινώνει ότι θέτει προτεραιότητα στην έρευνα της γυναικείας υγείας, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Υγεία των Γυναικών στις 28 Μαΐου.

Η υπουργός Υγείας της Γερμανίας, Νίνα Βάρκεν, υπογραμμίζει ότι η ιατρική έρευνα βασιζόταν κυρίως σε άνδρες ασθενείς, οδηγώντας σε λανθασμένη διάγνωση και αντιμετώπιση των παθήσεων των γυναικών.

Η Γερμανική Εταιρεία Παθολογίας επισημαίνει σημαντικά ερευνητικά κενά στην υγεία των γυναικών και ζητά να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές κλινικές εικόνες των γυναικών σε σύγκριση με τους άνδρες.

Οι γυναίκες ιστορικά υποεκπροσωπούνται στην ιατρική έρευνα. Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Υγεία των Γυναικών, η Γερμανία ανακοινώνει ότι θέτει προτεραιότητα στην έρευνα της γυναικείας υγείας.Οι γυναίκες αρρωσταίνουν διαφορετικά από τους άνδρες. Και με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Υγεία των Γυναικών στις 28 Μαΐου, η Γερμανίδα υπουργός Υγείας, Νίνα Βάρκεν, ζήτησε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών σε θέματα ιατρικής. Όπως τόνισε, για πολλά χρόνια η ιατρική έρευνα και οι φαρμακευτικές μελέτες βασίζονταν κυρίως σε άνδρες ασθενείς, με αποτέλεσμα πολλές παθήσεις γυναικών να λαμβάνουν λανθασμένη διάγνωση και αντιμετώπιση.



Η υπουργός επισήμανε επίσης ότι οι γυναίκες εμφανίζουν συχνά διαφορετικά συμπτώματα και διαφορετική κλινική εικόνα σε σχέση με τους άνδρες, γεγονός που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από το σύστημα υγείας. Αντίστοιχη κριτική έχει ασκήσει και η Γερμανική Εταιρεία Παθολογίας, κάνοντας μάλιστα λόγο για σημαντικά ερευνητικά κενά στην υγεία των γυναικών.

Πηγή: Deutsche Welle

Οι γυναίκες ιστορικά υποεκπροσωπούνται στην ιατρική έρευναΗ Διεθνής Ημέρα για την Υγεία των Γυναικών υπενθυμίζει κάθε χρόνο ότι ακόμα και το δικαίωμα στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία εξακολουθεί να μη θεωρείται αυτονόητο για πολλές γυναίκες.Η Γιούλια Ζάχερ και η Βερόνικα Βίτε εργάζονται ως ερευνήτριες στο Leipzig Center of Metabolism (LeiCeM) του Πανεπιστημίου της Λειψίας, το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο φύλο και το κοινωνικό φύλο, με στόχο τη βελτίωση της περίθαλψης των γυναικών. Όπως εξηγεί η Βίτε, υπάρχει σημαντικό κενό στα δεδομένα που αφορούν τις γυναίκες και σε σχετικές κλινικές μελέτες, καθώς, όπως λέει, αιτία ήταν η αντίληψη ότι οι γυναικείες ορμόνες αποτελούν «παράγοντα που διαταράσσει» τις έρευνες. Και η Ζάχερ συμπληρώνει ότι υπάρχουν πολλοί ιστορικοί και δομικοί λόγοι: «Το γυναικείο σώμα και ο γυναικείος εγκέφαλος θεωρούνταν πάντα κάπως ως απόκλιση από τον κανόνα. Κι αυτό είναι παράδοξο, γιατί επιστημονικά δεν τεκμηριώνεται». Το 1977, μετά το σκάνδαλο της θαλιδομίδης (Contergan), η αμερικανική FDA συνέστησε να αποκλείονται, σε μεγάλο βαθμό, οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας από τις κλινικές μελέτες. «Αυτό θεωρήθηκε προστασία, αλλά είχε σοβαρές συνέπειες», παρατηρεί επίσης η Ζάχερ.Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των προβλημάτων στην περίθαλψη είναι το έμφραγμα: παρ' ότι οι γυναίκες παθαίνουν λιγότερα εμφράγματα από τους άνδρες, πεθαίνουν συχνότερα. Και αυτή η λογική «πρέπει να αλλάξει», υπογραμμίζουν οι ερευνήτριες: «Η υγεία των γυναικών πρέπει να γίνει μακροπρόθεσμη προτεραιότητα, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι μεταφορές ή η άμυνα», λέει χαρακτηριστικά η Ζάχερ.Πηγές: Tagesschau, MDR

