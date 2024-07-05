Ρωσία: Το 34% των Ρώσων είναι υπέρ του πυρηνικού πλήγματος στην Ουκρανία

Το 34% των Ρώσων θα ενέκριναν ένα πυρηνικό πλήγμα κατά της Ουκρανίας, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που πραγματοποίησε τον Ιούνιο το ερευνητικό κέντρο Levada –centr.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση το 10% των ερωτηθέντων υποστηρίζει «συγκεκριμένα» τη χρήση πυρηνικών όπλων στον πόλεμο, ενώ ακόμη 24% θεωρεί «μάλλον σκόπιμη» τη χρήση τους.

Επισημαίνεται ότι το ποσοστό των υποστηρικτών της χρήσης πυρηνικών όπλων αυξήθηκε τον τελευταίο χρόνο κατά 5% και συνιστά ρεκόρ από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Παράλληλα κατά της χρήσης πυρηνικών όπλων εξακολουθεί να τάσσεται η πλειοψηφία των Ρώσων σε ποσοστό 52%.

Πρόσφατα ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δηλώσει ότι σκέφτεται πιθανές αλλαγές στο πυρηνικό δόγμα της Ρωσίας, το οποίο αυτή τη στιγμή προϋποθέτει τη χρήση πυρηνικών όπλων σε απάντηση για ενέργειες εκ μέρους του υποτιθέμενου εχθρού, όπως επίσης και σε περίπτωση απειλής «της ίδιας της ύπαρξης του κράτους».

Ωστόσο, για πρώτη φορά μέσα σε ενάμιση χρόνο καταγράφηκε αισθητή αύξηση του ποσοστού των υποστηρικτών των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία. Το 58% των ερωτηθέντων όπως ανακοίνωσε σήμερα το Levada-Centr τάσσεται υπέρ των ειρηνευτικών συνομιλιών, επισημαίνοντας ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει καταγραφεί καθ όλη την περίοδο των δημοσκοπήσεων.

Το ποσοστό αυτό για παράδειγμα στις δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου του 2022 και του Νοέμβριου του 2023 ανέρχονταν στο 57%.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης του Levada-Centr, η άποψη για την ανάγκη να αρχίσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες εκφράζεται συχνότερα από τις γυναίκες (64%), τους νέους Ρώσους (66% ηλικίας μεταξύ 18 και 24 ετών), εκείνους που μόλις και μετά βίας έχουν να φάνε (64%), τους αγρότες (65%), εκείνους που αποδοκιμάζουν τις δραστηριότητες του Πούτιν ως προέδρου (75%) και εκείνους που εμπιστεύονται τις πληροφορίες από τα κανάλια του YouTube (65%).

Παράλληλα το 37% θεωρεί ότι οι στρατιωτική δράση κατά της Ουκρανίας πρέπει να συνεχιστεί

Υπέρ της άποψης να συνεχιστεί ο πόλεμος κατά της Ουκρανίας τάσσονται περισσότερο οι άνδρες συνολικά (47%), οι άνδρες ηλικίας 55 ετών και άνω σε ποσοστό 40%, οι πιο ευκατάστατοι Ρώσοι (το 40% των οποίων είναι σε θέση να έχουν είδη μακράς χρήσης), εκείνοι οι οποίοι θεωρούν ότι τα πράγματα στη χώρα βαίνουν προς την ορθή κατεύθυνση (44%) εκείνοι που εγκρίνουν την πολιτική του προέδρου (40%) και εκείνοι που θεωρούν αξιόπιστη την ενημέρωση της τηλεόρασης (42%).

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση το 65% των Ρώσων επιρρίπτουν την ευθύνη για τον θάνατο των ανθρώπων και τις καταστροφές στην Ουκρανία στις ΗΠΑ και τις χώρες του ΝΑΤΟ, ενώ ένας στους δέκα θεωρεί υπεύθυνη την Ουκρανία και μόνο το 6% θεωρεί υπεύθυνη τη Ρωσία. Τo Levada–Centr επισημαίνει ότι μέσα σ’ ένα χρόνο το ποσοστό εκείνων που θεωρούν ότι για τον θάνατο των ανθρώπων στην Ουκρανία ευθύνονται οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ αυξήθηκε κατά 10%.

Επίσης, το 58% θεωρούν ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να εξελιχθεί σε στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και των χωρών του ΝΑΤΟ.

Το 2016 το μη κρατικό ερευνητικό κέντρο Γιούρι Λεβάντα, γνωστό ως Levada-Centr, το οποίο πραγματοποιεί συστηματικά κοινωνιολογικές έρευνες και έρευνες στο τομέα του μάρκετινγκ, χαρακτηρίσθηκε από τις ρωσικές αρχές «ξένος πράκτορας», χαρακτηρισμός με τον οποίο δεν συμφωνεί η διοίκηση του. Επανειλημμένα έχει επισημανθεί ότι τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων του Levada-Centr διαφέρουν αισθητά από τα αποτελέσματα άλλων κρατικών υπηρεσιών που διεξάγουν δημοσκοπήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

