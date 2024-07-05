Δεν πρόλαβε να καταλαγιάσει καλά καλά ο σάλος από την καταστροφική του επίδοση στο ντιμπέιτ με τον Τραμπ την περασμένη εβδομάδα και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν (Joe Biden), βρέθηκε για άλλη μια φορά στο επίκεντρο της φρενίτιδας των μέσων ενημέρωσης μετά από μια σειρά λεκτικών σφαλμάτων κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας.

Σε μια αξιοσημείωτη γκάφα σε ραδιοφωνική συνέντευξη, ο Μπάιντεν δήλωσε «περήφανος που ήταν η πρώτη μαύρη γυναίκα που υπηρέτησε με μαύρο πρόεδρο», μπερδεύοντας τον εαυτό του με την Καμάλα Χάρις, τη σημερινή Αντιπρόεδρο, επί προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα.

O πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Wurd της Φιλαδέλφειας ως μέρος των εορτασμών της 4ης Ιουλίου, όταν ξεκίνησε να μιλάει για τα επιτεύγματά του. Θέλοντας να τονίσει την ιστορική σημασία της εκλογής της Καμάλα Χάρις ως Αντιπροέδρου των ΗΠΑ υπό τον Μπαράκ Ομπάμα, ο Μπάιντεν κατέληξε να μπερδέψει τα πρόσωπα και τις θητείες…

Και οι γκάφες συνεχίστηκαν...

Πέρα από το γεγονός ότι ο Μπάιντεν μπέρδεψε τον εαυτό του με την Καμάλα Χάρις, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, οι γκάφες του συνεχίστηκαν.

Κάποια στιγμή, έκανε τον περίεργο ισχυρισμό ότι ήταν ο «πρώτος πρόεδρος που εξελέγη σε όλη τη χώρα, στην πολιτεία του Ντέλαγουερ, όταν ήμουν παιδί».

Ισχυρίστηκε, επίσης, ότι πάντα καταλάβαινε τον αγώνα των μαύρων για εκπροσώπηση, επειδή δεν πίστευε ποτέ ότι οι Καθολικοί θα μπορούσαν να διεκδικήσουν σοβαρά τη θέση του προέδρου πριν εκλεγεί ο Τζον Φ. Κένεντι, γεγονός που έλαβε χώρα πριν από περισσότερες από έξι δεκαετίες.

Ο Μπάιντεν έκανε την παραπάνω τοποθέτηση πάνω σε μια συζήτηση με τον «οικοδεσπότη» της εκπομπής, στην οποία ισχυρίστηκε ότι γνώριζε τι σήμαινε η υποψηφιότητα του Τζάκσον στο Ανώτατο Δικαστήριο για «ένα νεαρό κορίτσι που πηγαίνει στο σχολείο και αντιμετωπίζει προβλήματα».

«Κοίταξα τον Τζον Κένεντι και είπα: «Λοιπόν, αυτός — ο Τζον — εξελέγη. Γιατί δεν μπορώ και εγώ να εκλεγώ;», είπε ο Μπάιντεν. «Οι άνθρωποι χρειάζονται κάποιον που να τους εμπνέει».

Αυτές οι νέες γκάφες αυξάνουν και πάλι τις ανησυχίες για τις διανοητικές και πνευματικές ικανότητες του Αμερικανού προέδρου, ενώ απόψε ετοιμάζεται να δώσει μία «υψηλού ρίσκου» τηλεοπτική συνέντευξη, χωρίς υποβολέα στον Τζορτζ Στεφανόπουλος.

