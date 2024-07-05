Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Το όριο των 326 εδρών, που συνιστά αυτοδυναμία στη Βουλή των Κοινοτήτων, έπιασε λίγα λεπτά πριν από τις 5 το πρωί, τοπική ώρα, το Εργατικό Κόμμα στην καταμέτρηση των ψήφων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το αποτέλεσμα αυτό ήρθε λίγα λεπτά μετά από την παραδοχή ήττας από τον απερχόμενο πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ.

Αμέσως μετά ο επόμενος πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ απευθύνθηκε σε πλήθος φίλων των Εργατικών λέγοντας «τα καταφέραμε!», προσθέτοντας ότι «τώρα αρχίζει η αλλαγή», με το κόμμα του να τίθεται στην υπηρεσία του βρετανικού λαού.

Είπε πως οι Βρετανοί ξυπνούν με μια ανακούφιση για την αποτίναξη ενός βάρους από τους ώμους τους και με τη δυνατότητα «να ανακτήσουν το μέλλον τους» μετά από 14 χρόνια Συντηρητικής διακυβέρνησης.

Συμπλήρωσε πως με τη νίκη έρχεται και μια μεγάλη ευθύνη για μία «εθνική ανανέωση» και για την παροχή ευκαιριών και αποκατάστασης του σεβασμού προς τους πολίτες που παίζουν σύμφωνα με τους κανόνες.

«Πρέπει να επαναφέρουμε την πολιτική στην υπηρεσία του κοινού, να δείξουμε ότι η πολιτική μπορεί να είναι δύναμη καλού», συνέχισε, επισημαίνοντας πως αρχίζει ένας αγώνας περί αποκατάστασης της εμπιστοσύνης που θα καθορίσει την εποχή μας, με γνώμονα το καλό της χώρας πάνω από το καλό του κόμματος.

«Θα κυβερνήσω για κάθε ένα άτομο σε αυτή τη χώρα», διαβεβαίωσε ο κ. Στάρμερ, λέγοντας ότι οι εκλογές κερδήθηκαν με σκληρή μάχη από το αλλαγμένο Εργατικό Κόμμα και ότι αυτή η αλλαγή του κόμματος χάρισε τη νίκη.

Ολοκλήρωσε λέγοντας ότι θα χρειαστεί σκληρή δουλειά, υπομονή και αποφασιστικότητα για την επιδιωκόμενη εθνική ανανέωση.

Στο πεδίο των αποτελεσμάτων, ο Ρίσι Σούνακ διατήρησε την έδρα του στη βόρεια Αγγλία. Την έδρα του στη νότια Αγγλία διατήρησε, επίσης, ο απερχόμενος υπουργός Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ αποκρούοντας μία δυναμική πρόκληση από το μικρότερο Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα.

Ο Χαντ, ένας συντηρητικός βουλευτής που υπηρέτησε επίσης, ως υπουργός Υγείας και υπουργός Εξωτερικών στη διάρκεια των 11 ετών που βρέθηκε στον πυρήνα της κυβέρνησης, βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της νύχτας των εκλογικών αποτελεσμάτων, καθώς οι Συντηρητικοί έχασαν έδρες σε ολόκληρη τη χώρα.

Από την άλλη, η Πένι Μόρντοντ που κάποτε θεωρούνταν πιθανή διεκδικήτρια της ηγεσίας του Συντηρητικού Κόμματος στη Βρετανία, έχασε την έδρα της, από έναν υποψήφιο του Εργατικού Κόμματος.

Όπως σημειώνει το Sky News, 11 μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Ρίσι Σούνακ δεν κατάφεραν να επανεκλεγούν.

Σύμφωνα με την τελευταία πρόβλεψη του BBC, οι Εργατικοί θα φτάσουν τις 410 έδρες.

Οι Συντηρητικοί υπολογίζεται ότι θα αναδείξουν 144 βουλευτές, έναντι 131 βουλευτών στην αρχική εκτίμηση.

Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες εκτιμάται ότι θα φτάσουν τις 58 έδρες (από 61 στο αρχικό exit poll), το SNP τις οκτώ (από δέκα) και το Reform UK υποχωρεί σημαντικά στις τέσσερις έδρες (από 13).

Τέσσερις έδρες αποδίδονται και στο Κόμμα Ουαλίας Plaid Cymru που κατεβάζει υποψηφίους μόνο στις 32 ουαλικές περιφέρειες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.