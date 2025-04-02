Ρ. Μέτσολα για Κύπρο: «Η Ευρώπη θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό σας»

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, από την Ολομέλεια στο Στρασβούργο μίλησε για την άτυπη συνάντηση για την Κύπρο στη Γενεύη, χαρακτηρίζοντάς το ένα σημαντικό βήμα και μια δυναμική που μπορεί να μετατραπεί σε ελπίδα.

Όπως δήλωσε η κ. Μέτσολα, «η 'Ατυπη Συνάντηση για την Κύπρο που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη τον περασμένο Μάρτιο αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα προς την επανένωση του νησιού. Το Κοινοβούλιο υποστηρίζει αποφασιστικά τη διαδικασία υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών, διότι γνωρίζουμε ότι ο διάλογος και η διπλωματία είναι ο μόνος δρόμος για μια βιώσιμη λύση. Παραμένουμε δεσμευμένοι να στηρίξουμε την Κύπρο στο ταξίδι της προς την επανένωση, και αυτό ήταν το μήνυμά μου προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Γκουτέρες όταν συναντηθήκαμε στις Βρυξέλλες. Πρέπει τώρα να εκμεταλλευτούμε αυτή τη δυναμική και να μετατρέψουμε την ευκαιρία σε ελπίδα»

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το βήμα της Ολομέλειας, εξέφρασε τη στήριξη της Ευρώπης προς την Κύπρο, λέγοντας πως «η Ευρώπη θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της Κύπρου καθώς αναζητούμε δρόμους προς τα εμπρός. Ο δρόμος προς την επανένωση δεν είναι εύκολος, αλλά είναι ένας δρόμος που θα περπατήσουμε μαζί - με υπομονή, με επιμονή και με την κατανόηση ότι η γενιά μας μπορεί να είναι αυτή που θα βρει το δρόμο προς τα εμπρός».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

