Ρωσία και Βόρεια Κορέα ενώνονται οδικώς - Γιατί η γέφυρα στον ποταμό Τούμεν τρομάζει τη Δύση

Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα βρίσκονται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση της πρώτης οδικής γέφυρας που θα συνδέει απευθείας τις δύο χώρες, σε μια εξέλιξη που προκαλεί έντονες ανησυχίες στη Δύση για περαιτέρω εμβάθυνση της στρατιωτικής τους συνεργασίας στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Η νέα γέφυρα κατασκευάζεται πάνω από τον ποταμό Τούμεν και συνδέει το Χασάν, στη ρωσική Άπω Ανατολή, με το Τουμανγκάνγκ της Βόρειας Κορέας. Πρόκειται για την πρώτη οδική διάβαση μεταξύ των δύο κρατών, καθώς μέχρι σήμερα η μοναδική σύνδεση ήταν η σιδηροδρομική «Γέφυρα της Φιλίας».

Η κατασκευή έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Η Βόρεια Κορέα έχει ήδη ολοκληρώσει τις τελωνειακές και υγειονομικές εγκαταστάσεις στη δική της πλευρά, ενώ η Ρωσία συνεχίζει τις τελευταίες εργασίες, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμη ημερομηνία εγκαινίων.

Υποψίες για στρατιωτική χρήση

Παρότι Μόσχα και Πιονγκγιάνγκ υποστηρίζουν ότι η γέφυρα θα εξυπηρετήσει το εμπόριο, τον τουρισμό και τη διασυνοριακή συνεργασία, νέα έρευνα της ουκρανικής οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων Truth Hounds, η οποία δημοσιοποιήθηκε από τον Guardian, εκτιμά ότι ο πραγματικός της ρόλος θα είναι κυρίως στρατιωτικός.

Σύμφωνα με τον ερευνητή Nazar Myhun, οι οδικές μεταφορές είναι πολύ δυσκολότερο να εντοπιστούν μέσω δορυφορικής παρακολούθησης σε σχέση με τα τρένα. Το εκτεταμένο οδικό δίκτυο επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στις διαδρομές, ενώ τα φορτηγά μπορούν να φορτώνονται και να εκφορτώνονται σχεδόν οπουδήποτε, χωρίς να περιορίζονται σε συγκεκριμένους σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Παράλληλα, τα κλειστά φορτηγά αποκαλύπτουν ελάχιστες πληροφορίες στις δορυφορικές εικόνες, σε αντίθεση με τα σιδηροδρομικά βαγόνια, από τα οποία συχνά μπορεί να εξαχθούν συμπεράσματα για το είδος του μεταφερόμενου φορτίου.

Αδύναμο οικονομικό επιχείρημα

Η έκθεση αμφισβητεί και την οικονομική σκοπιμότητα του έργου. Το κόστος της γέφυρας εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το διμερές εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών υπολογίζεται ότι διαμορφώθηκε μόλις στα 34 εκατομμύρια δολάρια το 2024.

Παράλληλα, ο τουρισμός παραμένει ιδιαίτερα περιορισμένος και αυστηρά ελεγχόμενος. Το 2025 περίπου 10.000 Ρώσοι επισκέφθηκαν τη Βόρεια Κορέα μέσω οργανωμένων εκδρομών, ενώ η Πιονγκγιάνγκ απέχει περισσότερα από 500 χιλιόμετρα από τη νέα συνοριακή διάβαση.

Οι συντάκτες της έρευνας εκτιμούν ότι η γέφυρα εξυπηρετεί κυρίως τη μεταφορά βορειοκορεατικών στρατευμάτων, στρατιωτικών στελεχών και εργατικού δυναμικού προς τη Ρωσία, αλλά και τη μεταφορά ρωσικής στρατιωτικής τεχνολογίας και άλλου υλικού προς τη Βόρεια Κορέα.

Ενισχύεται η στρατιωτική συμμαχία

Η κατασκευή της γέφυρας ξεκίνησε μετά την υπογραφή του Συμφώνου Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Κιμ Γιονγκ Ουν, τον Ιούνιο του 2024.

Έκτοτε, οι στρατιωτικοί δεσμοί των δύο χωρών έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Η Βόρεια Κορέα έχει αποστείλει πυρομαχικά, βαλλιστικούς πυραύλους και στρατιωτικό προσωπικό για την υποστήριξη της ρωσικής πολεμικής προσπάθειας στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περισσότεροι από 14.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στο μέτωπο του Κουρσκ από το 2024, ενώ ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε πρόσφατα ότι η Μόσχα προετοιμάζεται να υποδεχθεί ακόμη 30.000 στρατιώτες από τη Βόρεια Κορέα.

Δορυφορικές εικόνες και μεταφορές όπλων

Η νέα γέφυρα κατασκευάζεται παράλληλα με τη σιδηροδρομική γραμμή, η οποία μέχρι σήμερα αποτελούσε το βασικό σημείο μεταφοράς φορτίων μεταξύ των δύο χωρών. Στο παρελθόν, δορυφορικές εικόνες είχαν χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση ύποπτων αποστολών όπλων μέσω της συγκεκριμένης διαδρομής.

Το 2023, το Reuters είχε μεταδώσει ότι δορυφορικές εικόνες κατέγραφαν περίπου 2.000 εμπορευματοκιβώτια να μεταφέρονται από το βορειοκορεατικό λιμάνι Ρασόν προς τη Ρωσία, με εκτιμήσεις ότι περιείχαν βλήματα πυροβολικού και, πιθανόν, πυραύλους μικρού βεληνεκούς.

Οι ερευνητές θεωρούν ότι η νέα οδική σύνδεση θα καταστήσει ακόμη δυσκολότερη την παρακολούθηση των μεταφορών στρατιωτικού υλικού, ενισχύοντας περαιτέρω μια στρατηγική συνεργασία που εξελίσσεται σε κρίσιμο παράγοντα για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία.



Πηγή: skai.gr

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