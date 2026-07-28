Wall Sports: «Ο Παναθηναϊκός ανεβάζει τον πήχη με Γουέστμπρουκ»

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να ψάχνει την τελευταία προσθήκη που θα ολοκληρώσει το ρόστερ του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και, όπως είναι φυσικό, τα σενάρια από το εξωτερικό φουντώνουν όλο ένα και περισσότερο.

Νέο δημοσίευμα από το Ισραήλ ανεβάζει τον πήχη… στα αστέρια, συνδέοντας τους «πράσινους» με δύο πολύ γνωστά ονόματα του NBA, τον Ράσελ Γουέστμπρουκ και τον Ντ’ Άντζελο Ράσελ. Σύμφωνα με τη «Wall Sport», η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναζητά έναν ακόμη πλέι μέικερ και είναι διατεθειμένη να επενδύσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσό για να κάνει τη διαφορά στην περιφέρεια.

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Πηγή: skai.gr

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