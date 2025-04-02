Λίγες λεπτομέρειες είναι γνωστές για τα όσα θα ανακοινώσει σήμερα ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τους δασμούς που θα επιβάλλει.

Στη σημερινή συνέντευξη τύπου που θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο είναι πιθανό ο Τραμπ να ανακοινώσει έναν καθολικό δασμό στις περισσότερες εισαγωγές ή μια σαρωτική σειρά «αμοιβαίων» δασμών που να ταιριάζουν με τους δασμούς άλλων χωρών. Για τον ίδιο τον αμερικανό πρόεδρο και τους συμμάχους του ένα τέτοιο μέτρο θεωρείται απαραίτητο για την αποκατάσταση των ανισορροπιών στο παγκόσμιο εμπόριο και για τη δημιουργία νέων πηγών εσόδων για τις ΗΠΑ.

Οι επικριτές του, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι ο προστατευτισμός του Τραμπ θα ισοδυναμεί με de facto φόρο για τους καταναλωτές των ΗΠΑ και μπορεί να οδηγήσει τη χώρα τελικά σε ύφεση παρά σε ανάπτυξη δημιουργώντας μια κρίση «στασιμοπληθωρισμού» που δεν έχει παρατηρηθεί εδώ και δεκαετίες. Επίσης, μπορεί να φέρει αντίποινα από άλλα έθνη, συμπεριλαμβανομένων των εταίρων και των συμμάχων των ΗΠΑ.

«Ο Τραμπ φαίνεται να μην καταλαβαίνει βασικά πράγματα για τη διεθνή οικονομία. Πολλά από τα επιχειρήματα που προβάλλει, ο Άνταμ Σμιθ τα διέψευδε πριν από δυόμισι αιώνες στο "Πλούτος των Εθνών"», δήλωσε ο Γκρεγκ Μάνκιου, καθηγητής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. «Δεν έχω δει πιο λανθασμένη πολιτική να βγαίνει από έτον Λευκό Οίκο εδώ και δεκαετίες».

Χθες, Τρίτη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να αντιδράσει με δικούς του δασμούς σε προϊόντα και υπηρεσίες των ΗΠΑ».

Τα σημάδια της ρήξης είναι παντού. Μια πρόσφατη δημοσκόπηση στη Γαλλία έδειξε ότι η πλειοψηφία του γαλλικού κοινού θα υποστήριζε μποϊκοτάζ αμερικανικών προϊόντων ως αντίδραση στον εκφοβισμό του Τραμπ προς την Ευρώπη. Μια άλλη δημοσκόπηση στη Γερμανία που διεξήχθη τον περασμένο Μάρτιο έδειξε ότι μόνο το 16% των Γερμανών εμπιστεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες ως σύμμαχο.

Την περασμένη εβδομάδα, ο νέος πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε ότι η αλληλένδετη, «παλιά σχέση» που είχε η χώρα του με τις Ηνωμένες Πολιτείες είχε «λήξει» και εξήγησε γιατί επέλεξε τη Βρετανία και τη Γαλλία ως τους πρώτους ξένους σταθμούς της πρωθυπουργίας του. «Είναι σαφές ότι οι ΗΠΑ δεν είναι πλέον αξιόπιστος εταίρος», είπε. «Είναι πιθανό ότι με ολοκληρωμένες διαπραγματεύσεις, θα μπορούσαμε να αποκαταστήσουμε ένα στοιχείο εμπιστοσύνης, αλλά δεν θα υπάρξει οπισθοδρόμηση».

«Ο Τραμπ διεξάγει οικονομικό και πολιτικό πόλεμο εναντίον συμμάχων και εξαρτώμενων από τις ΗΠΑ», παρατήρησε ο αρθρογράφος των Financial Times Μάρτιν Γουλφ. «Αλλά η συνακόλουθη κατάρρευση της εμπιστοσύνης των χωρών που μοιράζονταν τις αξίες της θα καταλήξει πολύ δαπανηρή και για τις ΗΠΑ».

Και παρά την απογοήτευση που νιώθουν ήδη οι Ευρωπαίοι αναμένοντας να ακούσουν τις ανακοινώσεις του Τραμπ, στο Πεκίνο οι αναλυτές αισθάνονται πως έχουν μια ευκαιρία. Ο Wang Yiwei, διευθυντής της Σχολής Διεθνών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Renmin της Κίνας, δήλωσε στην ισπανική εφημερίδα El País ότι οι ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ προκάλεσαν «ιστορικά υπονόμευση των διατλαντικών σχέσεων» και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε άμβλυνση της στάσης της Ευρώπης απέναντι στην Κίνα.

Στα μάτια των στενότερων ασιατών εταίρων των ΗΠΑ, Ιαπωνία και Νότια Κορέα, η Κίνα παραμένει ανταγωνιστής και υποτιθέμενη απειλή σε πολλαπλά μέτωπα. Ωστόσο, οι τελευταίες δασμολογικές κινήσεις του Τραμπ - συμπεριλαμβανομένων των αυστηρών εισφορών στα ξένα αυτοκίνητα - οδήγησαν τις τρεις χώρες να διεξάγουν στρατηγικό οικονομικό διάλογο για πρώτη φορά εδώ και πέντε χρόνια το περασμένο Σαββατοκύριακο, με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν στη συνέχεια ότι το Τόκιο, η Σεούλ και το Πεκίνο ενδέχεται να συντονίσουν ακόμη και την απάντησή τους στο δασμολογικό σχέδιο του Τραμπ.

Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος φαίνεται να παραμένει ατάραχος από την αγωνία του υπόλοιπου κόσμου.

Ο Μάικλ Φρόμαν, πρόεδρος του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων και πρώην ανώτατος εμπορικός αξιωματούχος στην κυβέρνηση Ομπάμα, υποστήριξε ότι η εποχή Τραμπ επιταχύνει μια παγκόσμια τάξη που έρχεται περισσότερο πιο κοντά στην εικόνα της Κίνας, με τις ΗΠΑ να ακολουθούν μια μορφή «κινεζικής πολιτικής με αμερικανικά χαρακτηριστικά».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες λειτουργούν τώρα σε μεγάλο βαθμό σύμφωνα με τα πρότυπα του Πεκίνου, με ένα νέο οικονομικό μοντέλο που χαρακτηρίζεται από προστατευτισμό, περιορισμούς στις ξένες επενδύσεις, επιδοτήσεις και βιομηχανική πολιτική - ουσιαστικά εθνικιστικό κρατικό καπιταλισμό», έγραψε ο Φρόμαν στο Foreign Affairs. «Στον πόλεμο για το ποιος θα ορίσει τους κανόνες, η μάχη έχει τελειώσει, τουλάχιστον προς το παρόν. Και η Κίνα κέρδισε» καταλήγει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.