Η διαδήλωση που προβλέπεται να γίνει την Κυριακή στο Παρίσι, σε ένδειξη συμπαράστασης στην ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, «δεν είναι επίδειξη δύναμης» αλλά μια «κινητοποίηση υπέρ της δημοκρατίας», διαβεβαίωσε σήμερα ο ευρωβουλευτής Ζορντάν Μπαρντελά, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Στρασβούργου.

«Δεν είναι επίδειξη δύναμης, αντιθέτως, είναι μια πολύ σαφής και βαθιά υπεράσπιση του κράτους δικαίου και της γαλλικής δημοκρατίας. Στην πραγματικότητα είναι μια κινητοποίηση όχι κατά αλλά υπέρ της γαλλικής δημοκρατίας», είπε ο Μπαρντελά αναφερόμενος στη διαδήλωση που σχεδιάζει το κόμμα του, ο Εθνικός Συναγερμός (RN) μετά την καταδίκη της Λεπέν σε στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων της.

Η Λεπέν κρίθηκε ένοχη για κατάχρηση δημοσίων πόρων και καταδικάστηκε τη Δευτέρα σε φυλάκιση τεσσάρων ετών και σε πρόστιμο 100.000 ευρώ. Παράλληλα, στερήθηκε, με άμεση ισχύ, το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για μια πενταετία, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027.

«Μας φαίνεται αναγκαίο (…) να μπορέσουμε να απευθυνθούμε απευθείας στους Γάλλους μέσω των ομιλιών που θα εκφωνηθούν την Κυριακή, παρουσία όλων των στελεχών μας, των βουλευτών και των ακτιβιστών μας», πρόσθεσε ο πρόεδρος του RN.

Ο Μπαρντελά είπε επίσης ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται «στο πλευρό» της Μαρίν Λεπέν και «θα δώσει τη μάχη». Χαρακτήρισε «καλό νέο» την ανακοίνωση του γαλλικού Εφετείου ότι θα αποφανθεί επί της έφεσης που κατέθεσε η Λεπέν το καλοκαίρι του 2026, δηλαδή αρκετούς μήνες πριν από τις εκλογές.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υπενθύμισε νωρίτερα σήμερα, στο υπουργικό συμβούλιο, ότι «η δικαστική αρχή είναι ανεξάρτητη» και «οι δικαστές πρέπει να προστατευθούν».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.