Τουρκία: Σε εμπορικό μποϊκοτάζ καλεί η αντιπολίτευση

Όλοι οι αρμοί του τουρκικού κράτους έχουν βάλει πλέον στόχο τον Οζγκιούρ Οζέλ, τον πρόεδρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία. Μετά τη φυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου, ο Οζέλ έγινε η ψυχή των διαδηλώσεων για την απελευθέρωση του πρώην Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης και κατάφερε να φέρει τον κόσμο, κυρίως τους φοιτητές, στους δρόμους και τις πλατείες, δημιουργώντας ένα ισχυρό κίνημα διαμαρτυρίας.



Παράλληλα όμως εμφανίστηκε μια νέα μορφή αντίστασης, στην αρχή μέσα από πανεπιστήμια, που σύντομα απέκτησε τεράστια δυναμική, σε βαθμό που να κάνει σήμερα κυβερνητικούς, εμπορικούς και οικονομικούς παράγοντες της Τουρκίας να συσκέπτονται για πώς θα την καταστείλουν. Η αρχική ιδέα ήταν να σταματήσει ο κόσμος να αγοράζει προϊόντα που διαφημίζονται από φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ. Μέσα στην παραζάλη των διαδηλώσεων, το κίνημα αυτό για ένα μποϊκοτάζ κατανάλωσης έπιασε, ιδιαίτερα στους φοιτητές που άρχισαν να πηγαίνουν στις σχολές τους, αλλά να μην παρακολουθούν μαθήματα, ούτε να πίνουν καφέ από τις καντίνες. Το κόμμα του Οζγκιούρ Οζέλ κυκλοφόρησε λίστα με είδη προς αποφυγή, όπως πολυεθνικές αλυσίδες καφέ, ρούχων, σουπερμάρκετ, και γενικά όλα τα brands που διαφημίζονται από φιλοκυβερνητικά κανάλια ή έχουν κάποια σχέση με την κυβέρνηση. Οι τεράστιες διαδηλώσεις μπροστά από το Δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης σταμάτησαν την περασμένη εβδομάδα με εκατοντάδες συλλήψεις και προφυλακίσεις.

Η ανάρτηση του Οζέλ

Με τον Ιμάμογλου στη φυλακή, ο Οζγκιούρ Οζέλ επανέρχεται σήμερα δριμύτερος και καλεί όλους σε ένα καταναλωτικό μποϊκοτάζ όλων των προϊόντων για μία ημέρα. Στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει. «301 από τους φοιτητές που στάθηκαν στην πρώτη γραμμή ενάντια στο πραξικόπημα της 19ης Μαρτίου και προστάτευαν το μέλλον τους συνελήφθησαν παράνομα και περνούν τις διακοπές τους χωριστά από τις οικογένειές τους. Υποστηρίζω ολόψυχα το καταναλωτικό μποϊκοτάζ, που ξεκίνησε από τους νέους, ενάντια σε αυτή τη σκληρότητα απέναντι στους μαθητές, τις μητέρες, τους πατέρες και τα αδέρφια. Καλώ όλους να χρησιμοποιήσουν τη δύναμή τους, που προέρχεται από την κατανάλωση, συμμετέχοντας σε αυτό το μποϊκοτάζ. Το έθνος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης του κράτους. Μια χούφτα χουντικά μέλη που βάζουν το κράτος εναντίον του λαού θα χάσουν, και ο λαός θα κερδίσει». Η ανάρτηση συνοδεύεται από μια εικόνα με ένα καροτσάκι σουπερμάρκετ και με την επιγραφή «Μόνο για μία ημέρα. Μόνο γιατί το θέλουμε. Δείξτε ποιος είναι το αφεντικό. Είτε όλοι μαζί είτε κανένας μας».

Αυτεπάγγελτη έρευνα από τη Γενική Εισαγγελία Κων/πολης



Σήμερα το πρωί η Γενική Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα εναντίον εκείνων που κάλεσαν σε μποϊκοτάζ, με την κατηγορία της πρόκλησης μίσους και υποκίνησης του κοινού σε μίσος και εχθρότητα». Ο υπουργός Εσωτερικών αποκάλεσε το κάλεσμα «σαμποτάζ κατά της οικονομικής μας ανεξαρτησίας» και «απόπειρα πραξικοπήματος κατά της οικονομίας μας», ενώ ο εκπρόσωπος του κόμματος το χαρακτήρισε «ανοικτή απειλή» για την Τουρκία.

