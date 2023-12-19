Πύραυλος της Blue Origin απογειώθηκε για πρώτη φορά έπειτα από ατύχημα το 2022

Έναν και πλέον χρόνο αφότου καθηλώθηκε στο έδαφος έπειτα από ένα ατύχημα, ένας πύραυλος New Shepard της Blue Origin απογειώθηκε με επιτυχία σήμερα στο Τέξας, σύμφωνα με ένα βίντεο ζωντανής αναμετάδοσης από τη διαστημική εταιρεία, την οποία ίδρυσε ο δισεκατομμυριούχος Τζεφ Μπέζος.

Η αποστολή, η οποία σηματοδοτεί τη μεγάλη επιστροφή στους αιθέρες της εταιρείας, ήταν μη επανδρωμένη και μετέφερε επιστημονικά δεδομένα.

Όμως, αυτός ο πύραυλος χρησιμοποιείται επίσης από την εταιρεία για πτήσεις διαστημικού τουρισμού και έχει ήδη μεταφέρει 31 ανθρώπους σε ταξίδια διάρκειας λίγων λεπτών στο διάστημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

