Παλαιστίνιος 28 ετών, εικονολήπτης και δημοσιογράφος του αραβικού τηλεοπτικού δικτύου Αλ Γαντ, το οποίο έχει έδρα το Κάιρο, σκοτώθηκε χθες Κυριακή, ανακοίνωσε το δίκτυο, αποδίδοντας τον θάνατό του σε πλήγμα του ισραηλινού στρατού.

«Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι ο εικονολήπτης του Αλ Γαντ Γιάζαν αλ Ζουαΐντι δολοφονήθηκε από ισραηλινά πυρά» ενώ βρισκόταν «στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας», ανακοίνωσε μέσω X (του πρώην Twitter) το τηλεοπτικό δίκτυο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πριν από τον νεαρό εικονολήπτη και δημοσιογράφο, τουλάχιστον 82 άλλοι δημοσιογράφοι και επαγγελματίες των ΜΜΕ, στη μεγάλη πλειονότητά τους Παλαιστίνιοι, σκοτώθηκαν αφότου ξέσπασε ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, σύμφωνα με την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ).

Την περασμένη Δευτέρα, ο ΟΗΕ δήλωσε «πολύ ανήσυχος» για αυτόν τον «υψηλό απολογισμό».

Την περασμένη Τρίτη, ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) δήλωσε από την πλευρά του πως τα εγκλήματα σε βάρος δημοσιογράφων συμπεριλαμβάνονται στην έρευνα που διενεργεί για εγκλήματα πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να «αφανίσει» τη Χαμάς, ισλαμιστικό κίνημα στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού της βραχίονα εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας με περίπου 1.140 νεκρούς, στην πλειονότητά τους άμαχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημες ανακοινώσεις.

Στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγει έκτοτε το Ισραήλ σκοτώθηκαν τουλάχιστον 23.968 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς.

