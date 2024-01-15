Σύλληψη Ισραηλινού ποδοσφαιριστή στην Τουρκία

Με την κατηγορία της «δημόσιας υποκίνησης του κοινού σε μίσος και διχόνοια» συνελήφθη Ισραηλινός ποδοσφαιριστής στην Τουρκία, επειδή κατά τη διάρκεια αγώνα της τουρκικής Σούπερ Λιγκ έδειξε μήνυμα για τις 100 ημέρες από την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ και την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Συγκεκριμένα, ο ισραηλινός παίκτης της ομάδας της Αντάλιασπορ, Σαγκίβ Χεχεσκέλ, μετά το γκολ που έβαλε κατά της Τράπζονσπορ έδειξε στις κάμερες μήνυμα γραμμένο με μαρκαδόρο στον επίδεσμο του χεριού του, το οποίο έφερε το άστρο του Δαυίδ και έγραφε στα αγγλικά «100 ημέρες, 7/10», την ημέρα δηλαδή των επιθέσεων της Χαμάς κατά του Ισραήλ.

Με ανάρτησή του σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας Γιλμάζ Τουντς γνωστοποίησε ότι ασκήθηκε δίωξη από την εισαγγελία της Αττάλειας κατά του Σαγκίβ Χεχεσκέλ με την κατηγορία της «δημόσιας υποκίνησης του κοινού σε μίσος και διχόνοια» και στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι ο Ισραηλινός παίκτης συνελήφθη.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NTV, o πρόεδρος της Αντάλιασπορ, Σινάν Μπόζτεπε, δήλωσε: «Είδα τη φωτογραφία. Οι εθνικές μας αξίες είναι πάνω απ' όλα. Δεν έχει σημασία πόσα μας φέρνει ο ποδοσφαιριστής. Θα ακούσουμε την απολογία του και πιθανότατα θα τον θέσουμε εκτός ομάδας. Μετά την απολογία του, θα λύσουμε το συμβόλαιό του και θα χωρίσουν οι δρόμοι του με την ομάδα. Οι εθνικές μας αξίες είναι πιο σημαντικές από οτιδήποτε άλλο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

