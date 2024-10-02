Πυραυλική επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ: Η περιοχή βαδίζει προς το άγνωστο

Της Αθηνάς Παπακώστα

Όλοι γνωρίζουν πως όσα εκτυλίχθηκαν νωρίς το βράδυ της Τρίτης δεν μπορούν να θεωρηθούν, απλώς, ως ακόμη μία κλιμάκωση.

Το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ ως αντίποινα για τις δολοφονίες του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη τον Ιούλιο, αλλά και του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα και του υποδιοικητή των Φρουρών της Επανάστασης Αμπάς Νιλφορουσάν την περασμένη Παρασκευή στο υπόγειο αρχηγείο της σιιτικής οργάνωσης στη Βηρυτό.

Για την Τεχεράνη, η απόφασή της είναι μία «νόμιμη και λογική απάντηση σε τρομοκρατικές πράξεις» και κλειδί για τον τρόμο που απλώνεται στη Μέση Ανατολή αποτελεί η προειδοποίησή της πως «εάν το σιωνιστικό καθεστώς τολμήσει να απαντήσει θα ακολουθήσει μια συντριπτική απάντηση».

Το Ισραήλ όμως έχει ήδη ξεκαθαρίσει πως θα απαντήσει. O εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Ντάνιελ Χαγκάρι, είπε πως «αυτή η επίθεση θα έχει συνέπειες» και τόνισε πως «έχουμε τα σχέδιά μας και θα ενεργήσουμε όπου και όποτε αποφασίσουμε».

Αρκεί κανείς να θυμηθεί τα λόγια του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, από τη 79η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την περασμένη Παρασκευή, όταν τόνιζε από το βήμα της πως «δεν υπάρχει μέρος στη Μέση Ανατολή που το μακρύ χέρι του Ισραήλ δεν μπορεί να φτάσει».

Για τους αναλυτές η περιοχή βαδίζει προς το άγνωστο.

Στην πρώτη ανάγνωση των δεδομένων κάποιοι κρίνουν την αντίδραση της Τεχεράνης ως «αναποτελεσματική». Σύμφωνα με τον επικεφαλής του τμήματος ερευνών για το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «United Against Nuclear Iran» με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, Κάσρα Ααραμπι, το Ιράν έφερε στο τραπέζι «τη χειρότερη δυνατή επιλογή», καθώς «η απάντηση των Ισραηλινών είναι αναπόφευκτη».

Ήταν η δεύτερη φορά που το Ιράν εξαπολύει πυραυλικό μπαράζ με στόχο το Ισραήλ και ήταν εκείνη η φορά, που σύμφωνα με το βρετανικό Sky News, oι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούσαν με έντονο τρόπο την Τεχεράνη να μην απαντήσει, κάνοντας λόγο για σοβαρές συνέπειες. Το Ισραήλ έχει υπάρξει ξεκάθαρο, προειδοποιώντας (μέσω τρίτης χώρας) πως εάν μας επιτεθείτε, θα επιτεθούμε στο πυρηνικό σας πρόγραμμα.

Στο ζύγι, κρίνουν ορισμένοι, θα μπει το εύρος των ζημιών. Εάν ο αντίκτυπος των πληγμάτων είναι, πράγματι, περιορισμένος, τότε το Ισραήλ (πιθανώς) θα κάνει λόγο για μία δεύτερη αποτυχία του Ιράν. Εάν όμως ο αντίκτυπος των πληγμάτων είναι ευρύς τότε η ισραηλινή πλευρά θα θελήσει να απαντήσει σκληρά, θεωρώντας πως η Ουάσιγκτον θα είναι στο πλευρό της.

Ήδη, η ισραηλινή ηγεσία αισθάνεται ότι το μομέντουμ είναι με το μέρος της, γνωρίζοντας, βέβαια, ότι ο προωθημένος βραχίονας του Ιράν - το διαμάντι στο στέμμα του - η Χεζμπολάχ είναι αποδυναμωμένη και αποδιοργανωμένη.

Συνεπώς, αναλυτές, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού τους πως η γραμμή του Νετανιάχου είναι να αλλάξει την εικόνα της Μέσης Ανατολής, δεν αποκλείουν το Ισραήλ να αποφασίσει πως αυτή είναι η κατάλληλη ευκαιρία και στιγμή για να επιτεθεί σε ιρανικές πυρηνικές τοποθεσίες εξουδετερώνοντας την ιρανική πυρηνική απειλή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.