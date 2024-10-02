Λογαριασμός
Σεισμός 6,6 βαθμών στην Τόνγκα

Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τον σεισμό

Τόνγκα: Σεισμός 6,6 βαθμών

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,6 βαθμών σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στο αρχιπέλαγος των νήσων Τόνγκα, στον νότιο Ειρηνικό Ωκεανό, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Το επίκεντρο εντοπίζεται 156 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Νιάφου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές από τον σεισμό, ενώ δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Σεισμός
