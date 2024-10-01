Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τα πυραυλικά συστήματα του Ιράν και η εμβέλειά τους - Ο Sahab-3 φτάνει μέχρι την Ελλάδα - Δείτε γράφημα

Το Ιράν έχει στη διάθεσή του πληθώρα επιλογών με τον πύραυλο τύπου Sahab-3 να διαθέτει την μεγαλύτερη εμβέλεια που φτάνει ακόμα και μέχρι την Ελλάδα

ιρανικές επιθέσεις

Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι εκτόξευσε εκατοντάδες πυραύλους κατά του Ισραήλ και προειδοποίησε για πρόσθετες επιθέσεις εάν το Ισραήλ απαντήσει.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες ου πύραυλοι έφτασαν στο Ισραήλ μέσα σε 15 λεπτά κάτι που αποδεικνύει ότι πρόκειται για βαλλιστικούς πυραύλους.

Αν και δεν είναι γνωστές μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες γύρω από αυτό το ζήτημα το παρακάτω γράφημα από την Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας δείχνει αναλυτικά την εμβέλεια του κάθε πυραύλου που έχει στη διάθεσή του το Ιράν. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το γράφημα η εμβέλεια του πυραύλου τύπου Sahab-3 είναι τόσο μεγάλη που εκτείνεται στα 2.000 χλμ κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να φτάσει ακόμα και μέχρι την Ελλάδα. 

Δείτε αναλυτικά το γράφημα

Πύραυλοι

 

 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιράν Ισραήλ πυραυλική επίθεση Κρίση στη Μέση Ανατολή
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark