Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι εκτόξευσε εκατοντάδες πυραύλους κατά του Ισραήλ και προειδοποίησε για πρόσθετες επιθέσεις εάν το Ισραήλ απαντήσει.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες ου πύραυλοι έφτασαν στο Ισραήλ μέσα σε 15 λεπτά κάτι που αποδεικνύει ότι πρόκειται για βαλλιστικούς πυραύλους.

Αν και δεν είναι γνωστές μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες γύρω από αυτό το ζήτημα το παρακάτω γράφημα από την Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας δείχνει αναλυτικά την εμβέλεια του κάθε πυραύλου που έχει στη διάθεσή του το Ιράν. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το γράφημα η εμβέλεια του πυραύλου τύπου Sahab-3 είναι τόσο μεγάλη που εκτείνεται στα 2.000 χλμ κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να φτάσει ακόμα και μέχρι την Ελλάδα.

Δείτε αναλυτικά το γράφημα

Πηγή: skai.gr

