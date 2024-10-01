Νετανιάχου: Το Ιράν έκανε ένα μεγάλο λάθος απόψε - Θα το πληρώσει

Για ένα μεγάλο λάθος για το οποίο και θα πληρώσει το Ιράν, έκανε λόγο στην πρώτη του αντίδραση μετά την πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Το καθεστώς στο Ιράν δεν κατανοεί την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας και την αποφασιστικότητά μας να αντεκδικήσουμε τους εχθρούς μας. Ο Σινουάρ και ο Ντεφ δεν το κατάλαβαν αυτό, ο Νασράλα και ο Μοχσέν το κατάλαβαν Δεν το καταλαβαίνουν αυτό, και πιθανότατα υπάρχουν εκείνοι στην Τεχεράνη που δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Θα σταθούμε στον κανόνα που καθορίσαμε: όποιος μας επιτεθεί - θα του επιτεθούμε», τόνισε ο Νετανιάχου.

Γκάλαντ

Το Ιράν δεν έχει πάρει το μάθημά του, εκτιμά στο περιθώριο των επιθέσεων ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ιωάβ Γκάλαντ προσθέτοντας πως όσοι επιτίθενται στο κράτος του Ισραήλ πληρώνουν βαρύ τίμημα.

Ο Μπάιντεν λέει ότι θα συζητήσει με τον Νετανιάχου σχετικά με την απάντηση του Ισραήλ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι έχει ανοίξει η συζήτηση σχετικά με το πώς θα μπορούσε να απαντήσει το Ισραήλ στην επίθεση που δέχθηκε με βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν, συμπληρώνοντας πως είναι άγνωστες ακόμη οι συνέπειες για την Τεχεράνη.

Σε δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο, ο αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα επικοινωνούσε με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Μπάιντεν υπογράμμισε πάντως ότι η επίθεση του Ιράν φαίνεται πως ήταν αναποτελεσματική.

