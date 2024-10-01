Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μπάιντεν: Θα συζητήσει με τον Νετανιάχου για την απάντηση του Ισραήλ

 Ο Μπάιντεν λέει ότι θα συζητήσει με τον Νετανιάχου σχετικά με την απάντηση του Ισραήλ στην πυραυλική επίθεση που δέχθηκε από το Ιράν

Μπάιντεν: Θα συζητήσει με Νετανιάχου για την απάντηση του Ισραήλ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι έχει ανοίξει η συζήτηση σχετικά με το πώς θα μπορούσε να απαντήσει το Ισραήλ στην επίθεση που δέχθηκε με βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν, συμπληρώνοντας πως είναι άγνωστες ακόμη οι συνέπειες για την Τεχεράνη.

Σε δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο, ο αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα επικοινωνούσε με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Μπάιντεν υπογράμμισε πάντως ότι η επίθεση του Ιράν φαίνεται πως ήταν αναποτελεσματική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μπάιντεν Ιράν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark