Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο από την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε νωρίτερα το Ιράν στο Ισραήλ.
Footage circulating on social media shows Iranian missile impacts in central Israel, including at a school in Gedera. pic.twitter.com/PGI9NPm3BR— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 1, 2024
Al menos 200 misiles han sido lanzados por Irán contra las bases militares sionistas en territorio ocupado de Palestina, en el mayor bombardeo sobre el apartheid de toda su historia.— Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) October 1, 2024
Irán advierte: "Si Israel reacciona militarmente de vuelta, se enfrentarán a una respuesta aún… pic.twitter.com/9bYQJG0QXd
"Eight Dead, Seven Wounded In Tel Aviv Terrorist Attack"#TelAviv #Israel #Iran #WWIII pic.twitter.com/QJDL7VeT6D— Alina Park (@AlinaParkUSA) October 1, 2024
Iran destroyed airbase in Negev desert.— Syeda Hadia Batool (@batool_hadia_) October 1, 2024
The base is the home of Israeli fighter jets.#Israel #Iran #Lebanon #Hezbollah #حزب_الله #إسرائيل pic.twitter.com/Ml2jumf9ks
Well, Israel has finally waited. pic.twitter.com/duTlrjVEc2— Gene Green (@GeneGreen344103) October 1, 2024
#BREAKING #Israel #Iran JUST IN: The moment Iran launched a missile barrage on Israel. pic.twitter.com/SyDHaOM58h— The National Independent (@NationalIndNews) October 1, 2024
Τουλάχιστον 200 βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν με τους πρώτους να χρειάζονται λιγότερο από 15 λεπτά για να φτάσουν στο Ισραήλ.
Iranian missile lands near Ramallah pic.twitter.com/Notqyo5RmR— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 1, 2024
Sirens continue to sound across Israel amid an Iranian missile attack.— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 1, 2024
Some media reports in Israel suggest that over 100 missiles have been launched in the attack. pic.twitter.com/BJ8R3H6XSw
Λίγο πριν την επίθεση σειρήνες ήχησαν σε ολόκληρη τη χώρα προειδοποιώντας τους κατοίκους να πάνε στα καταφύγια.
Ya circulan en línea informes de que el sistema de defensa Iron Dome falló en proteger al menos en varios lugares.— La Trinchera (@latrincheracl) October 1, 2024
En un vídeo concreto, si es que efectivamente procede de Israel, parece ser el resultado de una sobrecarga de defensa aérea. pic.twitter.com/LA31ZkpEY9
🚨 Direct impact in Tel Aviv#israelunderattack #Israel pic.twitter.com/cOGCjXzp8r— StandWithUsUK (@StandWithUsUK) October 1, 2024
Iran officially declares war on Israel by launching hundreds of ballistic missiles pic.twitter.com/7mXLQ5TRRa— VinaySI (@sumitsinghjv) October 1, 2024
Some more of the massive amount of rockets which were fired at Israel from Iran..— Documenting Israel (@DocumentIsrael) October 1, 2024
Over 400 ballistic missiles were fired from Iran pic.twitter.com/BjGZpnn6DN
