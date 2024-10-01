Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο από την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε νωρίτερα το Ιράν στο Ισραήλ.

Al menos 200 misiles han sido lanzados por Irán contra las bases militares sionistas en territorio ocupado de Palestina, en el mayor bombardeo sobre el apartheid de toda su historia. Irán advierte: "Si Israel reacciona militarmente de vuelta, se enfrentarán a una respuesta aún… pic.twitter.com/9bYQJG0QXd

Τουλάχιστον 200 βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν με τους πρώτους να χρειάζονται λιγότερο από 15 λεπτά για να φτάσουν στο Ισραήλ.

Λίγο πριν την επίθεση σειρήνες ήχησαν σε ολόκληρη τη χώρα προειδοποιώντας τους κατοίκους να πάνε στα καταφύγια.

Ya circulan en línea informes de que el sistema de defensa Iron Dome falló en proteger al menos en varios lugares.



En un vídeo concreto, si es que efectivamente procede de Israel, parece ser el resultado de una sobrecarga de defensa aérea. pic.twitter.com/LA31ZkpEY9