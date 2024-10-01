Λογαριασμός
Συγκλονιστικά βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης του Ιράν στο Ισραήλ

ουλάχιστον 500 βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν με τους πρώτους να χρειάζονται λιγότερο από 15 λεπτά για να φτάσουν στο Ισραήλ

Τελ Αβίβ

Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο από την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε νωρίτερα το Ιράν στο Ισραήλ.

Τουλάχιστον 200 βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν με τους πρώτους να χρειάζονται λιγότερο από 15 λεπτά για να φτάσουν στο Ισραήλ.

Λίγο πριν την επίθεση σειρήνες ήχησαν σε ολόκληρη τη χώρα προειδοποιώντας τους κατοίκους να πάνε στα καταφύγια. 

