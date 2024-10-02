Κάμαλα Χάρις: Το Ιράν απειλεί αμερικανικά συμφέροντα

"Το Ιράν δεν απειλεί μόνο το Ισραήλ, αλλά και το αμερικανικό προσωπικό και συμφέροντα στην περιοχή, καθώς και αθώους στη Μέση Ανατολή".

Αυτό τόνισε η υποψήφια για την αμερικανική προεδρία Κάμαλα Χάρις στο περιθώριο της πυραυλικής επίθεσης του Ιράν στο Ισραήλ , προσθέτοντας πως υποστηρίζει πλήρως την εντολή του προέδρου Μπάιντεν να καταρριφθούν οι πύραυλοι του Ιράν.

"Ακόμα αξιολογούμε τον αντίκτυπο της επίθεσης, αλλά οι αρχικές ενδείξεις είναι ότι το Ισραήλ με τη βοήθειά μας μπόρεσε να κατανικήσει αυτή την επίθεση" - "Πάντα θα διασφαλίζω ότι το Ισραήλ έχει την ικανότητα αυτοάμυνας έναντι του Ιράν" δήλωσε συνοψίζοντας ότι "δεν θα διστάσουμε ποτέ να αναλάβουμε ό,τι ενέργεια απαιτείται για την υπεράσπιση των συμφερόντων μας εναντίον του Ιράν".

Πηγή: skai.gr

