Περισσότερους από 200 πυραύλους εκτόξευσε το Ιράν κατά του Ισραήλ, στοχεύοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Τελ Αβίβ, την Ιερουσαλήμ και τη Χάιφα.

Oι πρώτοι πύραυλοι φαίνεται ότι χρειάστηκαν λιγότερο από 15 λεπτά για να φτάσουν στο Ισραήλ γεγονός που υποδηλώνει ότι επρόκειτο για βαλλιστικούς.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι όλοι οι κάτοικοι βρίσκονται σε καταφύγια καθώς αναμένεται να φτάσει η επίθεση στο Ισραήλ.

Μέχρι στιγμής, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από θραύσματα στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ, ενώ δεν υπήρξαν άλλες άμεσες αναφορές για θανάτους ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Εκρήξεις ακούγονται στον ουρανό πάνω από την Ιερουσαλήμ με τον ισραηλινό στρατό να εκδίδει σύντομη δήλωση λέγοντας ότι το μπαράζ πυραύλων εναντίον του Ισραήλ συνεχίζεται. Οι εκρήξεις που ακούστηκαν σε ολόκληρη τη χώρα ήταν είτε επιτυχείς αναχαιτίσεις είτε πύραυλοι που κατάφεραν να αποφύγουν την αεροπορική άμυνα του Ισραήλ και έπεσαν στο ισραηλινό έδαφος.

Οι Ισραηλινοί πάντως είχαν προετοιμαστεί για την ιρανική επίθεση και δήλωναν πως “θα δοθεί σκληρή απάντηση”

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, περίπου 500 πύραυλοι εκτοξεύθηκαν εναντίον του Ισραήλ από το Ιράν. Μαρτυρίες κάνουν λόγο για άμεσα χτυπήματα πυραύλων πριν αναχαιτιστούν σε ένα κτίριο στο βόρειο Τελ Αβίβ. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές πολλές άλλες πτώσεις καταγράφηκαν στο Τελ Αβίβ, καθώς και σε Ντιμόνα, Ναμπατίμ, Χόρα, Χοντ Χασαρόν, Μπερ Σεβά και Ρισόν Λεζιόν.

Και ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ανέφερε ότι υπήρξαν περιπτώσεις που οι πύραυλοι διαπέρασαν την αεράμυνα του Ισραήλ και σημειώθηκαν πλήγματα στο κεντρικό Ισραήλ.

ς η πυραυλική επίθεση του Ιράν φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί για την ώρα και οι κάτοικοι μπορούν να βγουν από τα καταφύγια.

Επίσης, μίλησε για πλήγματα στο κεντρικό τμήμα της χώρας, χωρίς να υπάρχουν αναφορές σε νεκρούς.

Παραδέχτηκε ότι

BREAKING:



New video shows dozens of Iranian ballistic missiles striking Israel pic.twitter.com/tU5NQYUvxT — Visegrád 24 (@visegrad24) October 1, 2024

Περίπου 500 πύραυλοι εκτοξεύθηκαν στο Ισραήλ το βράδυ της Τρίτης από το Ιράν, σύμφωνα με την Jerusalem Post, μετά από σειρήνες πυραύλων σε ολόκληρη τη χώρα. Ο διευθύνων σύμβουλος της Magen David Adom, Eli Bin, ανακοίνωσε ότι υπήρξε άμεσο χτύπημα σε ένα κτίριο στο βόρειο Τελ Αβίβ, στην οδό George Weiss. Πολλές άλλες πτώσεις καταγράφηκαν στο Τελ Αβίβ, καθώς και σε Ντιμόνα, Ναμπατίμ, Χόρα, Χοντ Χασαρόν, Μπερ Σεβά και Ρισόν Λεζιόν.

Additional Footage of Iranian Ballistic Missile Impacts in Israel. pic.twitter.com/IcXBtauk4Q — OSINTdefender (@sentdefender) October 1, 2024

Σύμφωνα με το Reuters, ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας, ενώ μάρτυρες ανέφεραν ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή. Η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι έκλεισε τον εναέριο χώρο της.

Και το Ιράκ ανακοίνωσε ότι κλείνει τον εναέριο χώρο, σύμφωνα με το Κρατικό πρακτορείο ειδήσεων

Το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού μετέδωσε ότι οι απογειώσεις και προσγειώσεις στο διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν κοντά στο Τελ Αβίβ σταμάτησαν μετά την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν προς το Ισραήλ.

Με εντολή Χαμενεΐ η ιρανική επίθεση στο Ισραήλ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έδωσε την εντολή για την επίθεση εναντίον του Ισραήλ, δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος την Τρίτη, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη «είναι πλήρως έτοιμη για οποιαδήποτε αντίποινα».

Παράλληλα, σύμφωνα με ιρανικές πηγές ο Χαμενεΐ παραμένει σε ασφαλή τοποθεσία μετά την εκτόξευση πυραύλων από την Τεχεράνη κατά του Ισραήλ, στην οποία μεταφέρθηκε έπειτα από τη δολοφονία του στενού συμμάχου του, ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, την περασμένη εβδομάδα.

Φρουροί της Επανάστασης: Θα έρθει πιο σκληρή απάντηση

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν δεκάδες πυραύλους προς το Ισραήλ.

Προειδοποίησαν πως το Ισραήλ θα γίνει ξανά στόχος αν προβεί σε αντίποινα.

Τόνισαν ότι οι πυραυλικές επιθέσεις είναι σε αντίποινα για τις δολοφονίες του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα και του υποδιοικητή των Φρουρών της Επανάστασης στον Λίβανο Αμπάς Νιλφορουσάν.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι το Ιράν εκτόξευσε «πύραυλους στο Τελ Αβίβ» στο Ισραήλ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

