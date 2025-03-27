Λογαριασμός
Ψάχνουν τον Πίκατσου των διαδηλώσεων στην Τουρκία - Βίντεο

Ο ακτιβιστής ντυμένος Πίκατσου εθεάθη να διαδηλώνει και αργότερα να τρέπεται σε φυγή όταν αστυνομικοί και οχήματα που εκτόξευαν νερό έσπευσαν να διαλύσουν το πλήθος

Πίκατσου

Ένας διαδηλωτής ντυμένος με στολή Πίκατσου ενώθηκε με χιλιάδες διαδηλωτές που βγήκαν στους δρόμους για να εκφράσουν την οργή τους για τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ο ακτιβιστής ντυμένος Πίκατσου εθεάθη να διαδηλώνει και αργότερα να τρέπεται σε φυγή όταν αστυνομικοί και οχήματα που εκτόξευαν νερό έσπευσαν να διαλύσουν το πλήθος.  

Μέχρι στιγμής, σχεδόν 1.900 άτομα έχουν συλληφθεί, σύμφωνα με τις αρχές.  

Η σύλληψη του δημάρχου Εκρέμ Ιμάμογλου την περασμένη εβδομάδα έχει προκαλέσει εθνική κατακραυγή. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες περί διαφθοράς που του αποδόθηκαν.

Οι διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι η σύλληψη του Ιμάμογλου είχε πολιτικά κίνητρα, αλλά ο Ερντογάν χαρακτήρισε τις διαδηλώσεις «κίνημα βίας» που «διαταράσσει την ειρήνη».
 

