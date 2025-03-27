Ψάχνουν τον Πίκατσου των διαδηλώσεων στην Τουρκία - Βίντεο

Ένας διαδηλωτής ντυμένος με στολή Πίκατσου ενώθηκε με χιλιάδες διαδηλωτές που βγήκαν στους δρόμους για να εκφράσουν την οργή τους για τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.
Ο ακτιβιστής ντυμένος Πίκατσου εθεάθη να διαδηλώνει και αργότερα να τρέπεται σε φυγή όταν αστυνομικοί και οχήματα που εκτόξευαν νερό έσπευσαν να διαλύσουν το πλήθος.
🚨 BREAKING: Pikachu has joined the anti-Erdogan uprising pic.twitter.com/LAmMQb6KgO— NEXTA (@nexta_tv) March 27, 2025
Μέχρι στιγμής, σχεδόν 1.900 άτομα έχουν συλληφθεί, σύμφωνα με τις αρχές.
Η σύλληψη του δημάρχου Εκρέμ Ιμάμογλου την περασμένη εβδομάδα έχει προκαλέσει εθνική κατακραυγή. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες περί διαφθοράς που του αποδόθηκαν.
Οι διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι η σύλληψη του Ιμάμογλου είχε πολιτικά κίνητρα, αλλά ο Ερντογάν χαρακτήρισε τις διαδηλώσεις «κίνημα βίας» που «διαταράσσει την ειρήνη».
Turkey - Pikachu Shocks the World: Sparks Fly in Anti-Erdogan Revolt! pic.twitter.com/hsud9j1iIZ— The Matrix is Glitching (@TMisGlitching) March 27, 2025
