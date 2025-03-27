Η προσπάθεια της Γαλλίας και της Βρετανίας να εξασφαλίσουν την αποστολή ευρωπαϊκής στρατιωτικής δύναμης στην Ουκρανία καλείται να υπερβεί τις επιφυλάξεις αρκετών χωρών την ώρα που και η στάση των ΗΠΑ παραμένει αβέβαιη.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν δεκάδες ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο Ελιζέ την Πέμπτη, σε μια προσπάθεια να καταλήξει σε συμφωνία για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών χερσαίων, εναέριων και ναυτικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Μετά από ώρες διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πρόεδρο Τραμπ, η σύνοδος κορυφής της «Συμμαχίας των Προθύμων» τελείωσε χωρίς μια δημόσια δέσμευση από άλλες ευρωπαϊκές χώρες να στείλουν στρατεύματα. Ο Μακρόν δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι αρκετές χώρες εξέφρασαν ιδιωτικά την προθυμία τους να αναπτύξουν δυνάμεις στο ουκρανικό έδαφος.

Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι μια δύναμη ευρωπαϊκών στρατευμάτων που θα σταλεί στην Ουκρανία μετά τη σύγκρουση θα διαμορφωθεί μέσα στον επόμενο μήνα, με τη Γαλλία και τη Βρετανία να στέλνουν στρατιωτικούς αξιωματούχους στο Κίεβο για να αναπτύξουν συγκεκριμένα σχέδια.

«Πιστεύω ότι μέσα σε τρεις έως τέσσερις εβδομάδες, θα έχουμε διευθετήσει αυτά τα δύο ζητήματα: τη δομή του ουκρανικού στρατού, τις δυνάμεις που θα παρέχουν εγγυήσεις ασφαλείας και ένα αρκετά ακριβές σχέδιο δράσης, καθώς και όσους θα συνεισφέρουν στην προσπάθεια», δήλωσε ο Μακρόν την Πέμπτη, μετά από συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και τους ηγέτες από περισσότερες από 30 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας, που αποτελούν τη «συμμαχία των προθύμων» υπέρ του Κιέβου.

Ωστόσο, η συμμαχία έχει χαμηλώσει τις φιλοδοξίες της τις τελευταίες εβδομάδες λόγω των διαφωνιών μεταξύ των χωρών της ΕΕ, που επιδεινώθηκαν από την άρνηση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να δεσμευτεί ότι η δύναμη θα μπορούσε να βασιστεί στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών και υποστήριξης.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι το Λονδίνο φιλοξένησε «πάνω από 200 ειδικούς στον σχεδιασμό επιχειρήσεων από 30 χώρες» αυτή την εβδομάδα και ότι οι χώρες αυτές «συμμετέχουν σε όλα, από την επιμελητεία και τη διοίκηση και τον έλεγχο των επιχειρήσεων, έως τη στρατιωτική ανάπτυξη στη στεριά, στον αέρα και στη θάλασσα».

«Αυτή είναι η Ευρώπη που ενώνεται για να στηρίξει την ειρηνευτική διαδικασία σε κλίμακα που δεν έχουμε δει εδώ και δεκαετίες», δήλωσε.

Ωστόσο, ενώ ορισμένες χώρες, όπως η Δανία και τα κράτη της Βαλτικής, έχουν συμφωνήσει να συμμετάσχουν, πολλές άλλες, όπως η Πολωνία και η Ελλάδα, διστάζουν να δεσμεύσουν στρατεύματα και στρατιωτικό εξοπλισμό σε μια τέτοια δύναμη, ιδιαίτερα εάν οι ΗΠΑ δεν παρέχουν υποστήριξη, αναφέρουν οι Financial Times.

Οι Γάλλοι και Βρετανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι «θα πάνε εκεί ώστε οι Ουκρανοί να μας πουν ακριβώς τι χρειάζονται και σε ποιες τοποθεσίες θέλουν να αναπτυχθούν οι δυνάμεις», δήλωσε ο Μακρόν. Όλες οι επιλογές παραμένουν ανοιχτές, με το Παρίσι να εξετάζει στρατιωτικές δυνατότητες σε ξηρά, αέρα και θάλασσα

Ο Ζελένσκι κάλεσε τους Ευρωπαίους συμμάχους του να δράσουν άμεσα: «Χρειαζόμαστε ένα σαφές σχέδιο, στο οποίο όλοι συμφωνούμε και αρχίζουμε να το εφαρμόζουμε».

«Είναι προφανές ότι η ισχύς και το μέγεθος του ουκρανικού στρατού θα είναι πάντα η βασική εγγύηση της ασφάλειάς μας», πρόσθεσε. «Πρέπει να χτίσουμε τα πάντα γύρω από αυτό — τις αμυντικές μας δυνάμεις, τον εξοπλισμό τους, την τεχνολογία τους, την αποτελεσματικότητά τους — αυτό είναι το θεμέλιο».

Η συνάντηση στο Παρίσι πραγματοποιήθηκε εν μέσω ανησυχίας στην ΕΕ σχετικά με την εκεχειρία στη Μαύρη Θάλασσα, που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ, αλλά η Ρωσία δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί.

«Συμφωνήσαμε εδώ στο Παρίσι σήμερα ότι είναι σαφές πως οι Ρώσοι καθυστερούν σκόπιμα», δήλωσε ο Στάρμερ. «Το συλλογικό αίσθημα είναι ότι η Ρωσία παίζει παιχνίδια και ότι ο Πούτιν επιστρέφει στις παλιές του τακτικές».

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι οι κυρώσεις της ΕΕ εναντίον της Ρωσίας θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου υπάρξει «δίκαιη και διαρκής ειρήνη στην Ουκρανία». Πρόσθεσε επίσης ότι η ΕΕ θα προπληρώσει το μερίδιό της από ένα δάνειο 50 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, μια κίνηση που θα προσφέρει στη χώρα την απαραίτητη χρηματοδότηση για την αγορά περισσότερων όπλων.

Ο Μακρόν και ο Ζελένσκι τόνισαν ότι είναι ακόμη πρόωρη η συζήτηση για την άρση των κυρώσεων σε ρωσικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Παράλληλα, υπαινίχθηκαν ότι η Μόσχα δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη, αν και απέφυγαν να ασκήσουν κριτική στον Τραμπ.

Ο Μακρόν δήλωσε την Τετάρτη ότι η ευρωπαϊκή δύναμη θα αντιδράσει σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης. «Αν εκδηλωνόταν ξανά μια γενικευμένη επίθεση στο ουκρανικό έδαφος, αυτές οι δυνάμεις θα δέχονταν στην πραγματικότητα επίθεση και τότε θα ενεργοποιούνταν το σύνηθες πλαίσιο εμπλοκής μας… Οι στρατιώτες μας, όταν αναπτύσσονται κάπου, βρίσκονται εκεί για να αντιδράσουν… και, αν βρεθούν σε κατάσταση σύγκρουσης, να απαντήσουν αναλόγως».

Ωστόσο, αρκετοί ηγέτες, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι, δίστασαν να συμφωνήσουν στην ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας τη συζήτηση «πρόωρη». Οι χώρες της ανατολικής πτέρυγας είναι επίσης επιφυλακτικές ως προς την αποστολή στρατιωτών, εκτός αν εξασφαλίσουν προστασία από άλλες δυνάμεις του ΝΑΤΟ στο έδαφός τους.

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε ότι προς το παρόν «δεν είναι καν βέβαιο αν θα υπάρξει συζήτηση… τι μορφή θα έχει, αν θα αφορά διεθνή στρατεύματα».

Επανέλαβε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ είναι «κρίσιμες», ώστε η Ουάσινγκτον να αισθάνεται «συνυπεύθυνη για την ασφάλεια της Ουκρανίας και για την ειρήνη και ασφάλεια στην Ευρώπη».

Ωστόσο, η Γαλλία άφησε να εννοηθεί ότι είναι πρόθυμη να αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία ακόμη και χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ, τονίζοντας την ανάγκη της Ευρώπης να διασφαλίσει τη δική της ασφάλεια.

«Πρέπει να ελπίζουμε για το καλύτερο και να προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο. Και έτσι, Η επιδίωξή μας είναι η Ουάσινγκτον να παραμείνει δεσμευμένη στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και να παρέχουν πραγματική υποστήριξη, ακόμη και ενεργή συμμετοχή σε όλα αυτά…» δήλωσε ο Μακρόν. «Αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε για την πιθανότητα η υποστήριξή τους να είναι λιγότερο σημαντική».

