Γουιάνα: Χειρότερη από την Αλ Κάιντα η βενεζουελάνικη συμμορία TdA, λέει o Ρούμπιο

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε κατά την επίσκεψή του σήμερα Πέμπτη στη Γουιάνα, μια μικρή χώρα που συνορεύει με τη Βενεζουέλα, ότι ορισμένα μέλη της βενεζουελάνικης συμμορίας Τρεν ντε Αράγουα (Tren de Aragua / TdA) είναι χειρότερα από τους τζιχαντιστές της Αλ Κάιντα.

«Η Τρεν ντε Αράγουα είναι μια από τις πιο επικίνδυνες συμμορίες που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος. Όταν (μέλη αυτής της συμμορίας) κρατήθηκαν προσωρινά στο Γκουαντάναμο, πεζοναύτες μου είχαν πει: "Ορισμένοι είναι από τους πιο σκληρούς ανθρώπους που έχουμε γνωρίσει". Ήταν χειρότεροι και από τα μέλη της Αλ Κάιντα που κρατούνταν στις φυλακές τους», είπε εμφατικά ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Η βενεζουελάνικη συμμορία TdA έχει απλώσει τα πλοκάμια της σε όλη τη Λατινική Αμερική αλλά και στις ΗΠΑ, όπου έχει χαρακτηριστεί επισήμως «τρομοκρατική οργάνωση».

Η κυβέρνηση Τραμπ δέχθηκε σφοδρή κριτική για την απέλαση μεταναστών από τις ΗΠΑ με συνοπτικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων 238 που μεταφέρθηκαν σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Ελ Σαλβαδόρ, χωρίς να προηγηθεί δίκη. Η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι απελαθέντες ήταν μέλη της διαβόητης συμμορίας Τρεν ντε Αράγουα.

«Αυτή η λίστα έχει ελεγχθεί προσεκτικά. Μας δόθηκε από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτό», ανέφερε ο Ρούμπιο. «Είναι πραγματικά κακοί άνθρωποι (…) Τους ξεφορτωνόμαστε και θέλουμε να ξεφορτωθούμε ακόμη περισσότερους», είπε αναφερόμενος στα μέλη της συμμορίας TdA.

Από την πλευρά του, το Καράκας απορρίπτει τις αιτιάσεις της Ουάσινγκτον για τη φυλάκιση Βενεζουελάνων στο Ελ Σαλβαδόρ, κάνοντας λόγο για «απαγωγές» και απαιτώντας την απελευθέρωσή τους.

Συγγενείς και δικηγόροι των 238 Βενεζουελάνων που χαρακτηρίστηκαν μέλη της συμμορίας TdA, διαβεβαιώνουν ότι είναι αθώοι και ότι αδίκως στάλθηκαν σε φυλακή υψίστης ασφαλείας του Ελ Σαλβαδόρ. Κατηγόρησαν μάλιστα τις αμερικανικές αρχές πως επικαλέστηκαν τα τατουάζ των απελαθέντων για να στηρίξουν τις κατηγορίες περί συμμετοχής στην εγκληματική οργάνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

