ΗΠΑ: Γερουσιαστές ζητούν έρευνα για το κενό ασφαλείας της επιχείρησης στην Υεμένη

Δύο επιφανείς Αμερικανοί γερουσιαστές, ένας Δημοκρατικός και ένας Ρεπουμπλικάνος, ζήτησαν σήμερα Πέμπτη να διεξαχθεί μια έρευνα με επίκεντρο το σκάνδαλο της ένταξης κατά λάθος ενός δημοσιογράφου σε μια ομάδα συνομιλιών, όπου υψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι μιλούσαν σχετικά με επικείμενα πλήγματα εναντίον των Χούθι.

Σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ρότζερ Γουίκερ, πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας και ο Δημοκρατικός Τζακ Ριντ, υψηλόβαθμο μέλος αυτής της Επιτροπής, ζητούν από τον Γενικό Επιθεωρητή του Πενταγώνου να «πραγματοποιήσει μια έρευνα» με επίκεντρο αυτό το κενό ασφαλείας.

Το περιοδικό The Atlantic δημοσίευσε σχεδόν το σύνολο της συνομιλίας στην οποία ο αρχισυντάκτης Τζέφρι Γκόλντμπεργκ προστέθηκε κατά λάθος.

Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Μάικ Γουόλτς τον πρόσθεσε σε μια ομάδα συνομιλιών του Signal όπου συμμετείχαν κορυφαίοι αξιωματούχοι, μεταξύ αυτών ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ή ακόμα και οι επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών και της CIA.

Υποστηρίζοντας ότι η ζωή Αμερικανών στρατιωτών θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο, η Δημοκρατική αντιπολίτευση ζητά την παραίτηση του υπουργού Άμυνας. Όμως, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απλά κατήγγειλε ένα «κυνήγι μαγισσών» και στήριξε τον υπουργό του. Η προοπτική μιας εσωτερικής έρευνας του Πενταγώνου «δεν με ενοχλεί», δήλωσε εντούτοις χθες σε δημοσιογράφους.

Στην επιστολή τους, οι γερουσιαστές Ρότζερ Γουίκερ και Τζακ Ριντ ζητούν από τον Γενικό Επιθεωρητή να εξετάσει «τα γεγονότα και τις συνθήκες» γύρω από αυτό το κενό ασφαλείας.

«Εάν είναι αλήθεια, αυτό το άρθρο προκαλεί ερωτήματα σχετικά με τη χρήση μέσων που δεν είναι ασφαλή για να μιλάει κανείς για εμπιστευτικές και άκρως απόρρητες πληροφορίες», επισημαίνουν.

Χθες, ο έμπειρος πολιτικός Ρότζερ Γουίκερ (εκλέγεται στη Γερουσία από το 2007) έκρινε πως οι πληροφορίες που αποκαλύφθηκαν σε αυτήν την ομάδα συνομιλιών «μοιάζουν να είναι μια τέτοιας φύσης που (…) θα ήθελα να έχουν ταξινομηθεί ως άκρως απόρρητες».

Όμως, ο Λευκός Οίκος απάντησε περνώντας στην επίθεση και κατηγορώντας τον δημοσιογράφο Τζέφρι Γκολντμπεργκ.

«Δεν αρνηθήκαμε ποτέ ότι ήταν σφάλμα», δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, υπενθυμίζοντας ότι ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Μάικ Γουόλτς ανέλαβε δημοσίως την «ευθύνη» του επειδή πρόσθεσε τον δημοσιογράφο σε αυτήν τη συνομιλία.

Ωστόσο, οι πιθανότητες είναι πολύ μικρές να διεξαχθεί μια ποινική έρευνα σχετικά με αυτό το κενό ασφαλείας, όπως διευκρίνισε σήμερα η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι.

«Επρόκειτο για ευαίσθητες πληροφορίες όχι όμως άκρως απόρρητες και αποκαλύφθηκαν από λάθος», υποστήριξε, εξαίροντας, όπως η υπόλοιπη ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ, την επιτυχία των αμερικανικών πληγμάτων εναντίον των Χούθι.

«Η αποστολή ήταν μια μεγάλη επιτυχία», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

