Προβλήματα και ταλαιπωρία λόγω της καταιγίδας Πία στο Ην. Βασίλειο

Σημαντικά προβλήματα στις μεταφορές και ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό προξενούν στο Ηνωμένο Βασίλειο οι σφοδροί άνεμοι της καταιγίδας Πία, που πλήττει από τα ξημερώματα το βόρειο μισό της χώρας.

Στα υψίπεδα της Σκωτίας κατεγράφη ριπή ανέμου ταχύτητας 185 χιλιομέτρων και στη βόρεια Αγγλία σχεδόν 30.000 νοικοκυριά έμειναν προσωρινά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Easing slightly now, so hopefully we're over the worst of #StormPia pic.twitter.com/95Om4lEgks — Visit Portstewart (@PortstewartProm) December 21, 2023

Δεκάδες πτήσεις των Βρετανικών Αερογραμμών ματαιώθηκαν, ενώ μεγάλη είναι η ταλαιπωρία στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Στο Λονδίνο ακυρώσεις και καθυστερήσεις σημειώνονται στα δρομολόγια προς βορρά από δύο κεντρικούς σταθμούς τρένων, το Κινγκ'ς Κρος και το Γιούστον. Τα προβλήματα οφείλονται σε πτώση δέντρου στις γραμμές στο Ντόνκαστερ και σε ζημιά σε καλώδια ηλεκτρικού, αντίστοιχα.

Την ταλαιπωρία επιτείνει και η ξαφνική απεργία του προσωπικού του Eurostar στη Γαλλία.

Πολλές είναι οι αναφορές για δέντρα και οροφές κτιρίων που έχουν ξεριζωθεί.

Η κίτρινη προειδοποίηση για τους ισχυρούς ανέμους καλύπτει το βόρειο μισό του Ηνωμένου Βασιλείου και ισχύει μέχρι τις 9 το βράδυ τοπική.

