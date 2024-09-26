Πρόβες χερσαίας εισβολής στον Λίβανο εν μέσω διπλωματικού πυρετού

Της Αθηνάς Παπακώστα

Οι δηλώσεις του αρχηγού των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Χέρτζι Χαλέβι, το απόγευμα της Τετάρτης αποτελούν το πιο πρόσφατο -και ξεκάθαρο- σινιάλο πως το Ισραήλ προετοιμάζεται για χερσαία εισβολή στον Λίβανο.

«Ακούτε τα τζετ από πάνω μας; Χτυπούν όλη την ημέρα», τόνισε και επανέλαβε πως στόχος είναι η επιστροφή των Ισραηλινών εκτοπισμένων πίσω στις εστίες τους, στα βόρεια σύνορα της χώρας. «Για να το πετύχουμε αυτό, προετοιμάζουμε μία διαδικασία ελιγμών, το οποίο σημαίνει ότι οι στρατιωτικές σας μπότες (…) θα πατήσουν το έδαφος του εχθρού» επεσήμανε στη συνέχεια.

Από τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, όταν το Ισραήλ έθεσε ως στρατιωτικό στόχο την επιστροφή των περίπου 60.000 Ισραηλινών εκτοπισμένων πίσω στα βόρεια της χώρας, η Χεζμπολάχ δέχθηκε άνευ προηγουμένου χτυπήματα, όπως τις καλά συντονισμένες και φονικές επιθέσεις σε βομβητές και φορητούς ασυρμάτους αλλά και τις σαρωτικές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, εξαιτίας των οποίων σε τρία 24ωρα περισσότεροι από 650 άνθρωποι – συμπεριλαμβανομένων και παιδιών – έχουν χάσει τη ζωή τους.

Ο στόχος όμως του Ισραήλ δεν έχει επιτευχθεί ακόμη. Η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να εκτοξεύει ρουκέτες κατά του ισραηλινού εδάφους και μάλιστα έφτασε στο σημείο να εξαπολύσει, την Τετάρτη, για πρώτη φορά από την έναρξη εχθροπραξιών με το Ισραήλ, ακόμη και πύραυλο κατά του Τελ Αβίβ, πόλη η οποία βρίσκεται στον κεντρικό τομέα της χώρας απέχοντας 200 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα με τον Λίβανο.

Διπλωματία στο βάθος

Το διπλωματικό παρασκήνιο παίρνει φωτιά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από κοινού με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την ΕΕ, την Ιαπωνία, την Αυστραλία, τον Καναδά, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ έχουν υποβάλει πρόταση για προσωρινή κατάπαυση του πυρός διάρκειας 21 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χεζμπολάχ με σκοπό να υπάρξει, άμεσα, αποκλιμάκωση.

Όπως μάλιστα ανέφεραν οι ίδιες πληροφορίες, ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν και άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι εργάζονταν εντατικά τις τελευταίες τρεις ημέρες, στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να κατορθώσουν να ασκήσουν πίεση σε άλλες χώρες για να υποστηρίξουν την εν λόγω πρόταση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο ABC News, τόνισε σχετικά πως: «είναι πολύ πιθανός ένας ολοκληρωτικός πόλεμος, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχει μια πιθανότητα να επιλυθούν οι συγκρούσεις στις οποίες εμπλέκεται το Ισραήλ. Έχουμε έναν ρόλο να παίξουμε και θα το κάνουμε».

Από την πλευρά του, χωρίς να σχολιάσει τις πληροφορίες για την πρωτοβουλία του πιο πιστού του συμμάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, υπογράμμιζε το απόγευμα της Τετάρτης, με νέο μαγνητοσκοπημένο του μήνυμα, ότι «πλήττουμε τη Χεζμπολάχ με τρόπους που ούτε μπορεί να φανταστεί – το κάνουμε με ισχύ αλλά και με τρόπο έξυπνο», επαναλαμβάνοντας ότι «είμαστε αποφασισμένοι να επιστρέψουμε τους κατοίκους μας στο βορρά με ασφάλεια στα σπίτια τους».

Μερίδα αναλυτών σημειώνει ότι όσο εκτεταμένες κι αν είναι οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ δεν αρκούν προκειμένου να καταστρέψουν ή έστω να αποδυναμώσουν τη Χεζμπολάχ με τον τρόπο εκείνο κατά τον οποίο η ισραηλινή ηγεσία χρειάζεται ώστε να πετύχει τον νέο της στρατιωτικό στόχο.

Παρ’ όλα αυτά και παρά τις διπλωματικές προσπάθειες που προσανατολίζονται στο να αποφευχθεί ένας γενικευμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή, οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις στο πλαίσιο της επονομαζόμενης επιχείρησης «Βέλη του Βορρά» ανακαλούν εφέδρους και ενισχύουν τις δυνάμεις τους στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ με δύο επιπλέον ταξιαρχίες.

Εκτός από την προειδοποίηση Χαλεβί, έχουν προηγηθεί και οι τοποθετήσεις του Διοικητή της Βόρειας Διοίκησης του Ισραήλ, υποστράτηγου Όρι Γκορντίν, σύμφωνα με τον οποίο οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις «έχουν εισέλθει σε νέα φάση» των επιχειρήσεών τους και θα πρέπει να προετοιμαστούν για… δράση».

Τόσο η ισραηλινή πολιτική ηγεσία, όσο και η στρατιωτική, επιθυμούν μία νίκη. Σε λίγες ημέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος από την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ και ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας έχει οδηγηθεί σε τέλμα. Χαρακτηριστικά όπως σημείωνε προ ημερών σε ανάλυσή του το βρετανικό δίκτυο BBC στην ιστοσελίδα του, οι ένοπλοι της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης εξακολουθούν να ξετρυπώνουν από τα τούνελ και τα ερείπια κτιρίων στον παλαιστινιακό θύλακα σκοτώνοντας και τραυματίζοντας Ισραηλινούς στρατιώτες, ενώ στα χέρια τους, ακόμη, βρίσκονται οι όμηροι.

Επισημαίνει δε ότι όσα διαδραματίζονται στον Λίβανο θυμίζουν έντονα το αφήγημα του Ισραήλ πριν από έναν χρόνο. Πάλι εξέδωσε προειδοποιήσεις προς τους αμάχους για ταχεία απομάκρυνση από τις εστίες τους ενώ κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ – όπως και τη Χαμάς – ότι χρησιμοποιεί τους αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες.

Σε ό,τι αφορά στην επίτευξη του στόχου καταστροφής της Χεζμπολάχ, το BBC εξηγεί πως η υπόθεση η υποστηριζόμενη από το Ιράν σιιτική οργάνωση να καταρρεύσει, να αποσυρθεί από τα σύνορα και να πάψει επιτίθεται κατά του ισραηλινού εδάφους μοιάζει περισσότερο με ρίσκο αφού αρκετοί παρατηρητές πιστεύουν ότι δεν θα σταματήσει. Όπως εξηγούν βασικός λόγος ύπαρξής της είναι η μάχη κατά του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.