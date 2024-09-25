Προ των πυλών μιας χερσαίας επιχείρησης στον Λίβανο βρίσκονται οι ισραηλινές δυνάμεις με την κατάσταση πλέον να εγείρει φόβους για ολοκληρωτικό πόλεμο, απειλώντας να βυθίσει στο χάος την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.



Ο υποστράτηγος Χέρτσι Χαλέβι, αρχηγός του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, είπε στους στρατιώτες να προετοιμαστούν για μια πιθανή εισβολή στον Λίβανο, όπου θα «μπουν μέσα, θα καταστρέψουν τη Χεζμπολάχ και την υποδομή της».

«Ακούτε τα αεριωθούμενα αεροπλάνα από πάνω· χτυπάμε όλη μέρα», είπε ο στρατηγός Χέρζι Χαλέβι στα στρατεύματα στα σύνορα με τον Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού. «Αυτό είναι τόσο για να προετοιμάσει το έδαφος για την πιθανή είσοδό σας όσο και για να συνεχίσει να υποβιβάζει τη Χεζμπολάχ».

Το Ισραήλ έχει αναπτύξει πρόσθετους στρατιώτες και πόρους στον αγώνα κατά της Χεζμπολάχ καθώς η μάχη μεταξύ των δύο πλευρών κλιμακώθηκε γρήγορα την περασμένη εβδομάδα. Την Τετάρτη ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι επιστρατεύει άλλες δύο ταξιαρχίες εφέδρων για επιχειρησιακές δραστηριότητες στο βόρειο μέτωπο του πολέμου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, «αυτό θα επιτρέψει τη συνέχιση της μάχης κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, την υπεράσπιση του κράτους του Ισραήλ και τη δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν στους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ να επιστρέψουν στα σπίτια τους».

Κι ενώ οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ συνεχίστηκαν για τρίτη ημέρα, ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι είπε ότι περισσότεροι από 2.000 στόχοι της Χεζμπολάχ έχουν χτυπηθεί από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία στον Λίβανο τις τελευταίες τρεις ημέρες.

«Σήμερα, συνεχίσαμε τις επιθέσεις στον Λίβανο. Μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν εκατοντάδες στόχους, για να καταστρέψουν τις δυνατότητες της Χεζμπολάχ», είπε ο Χαγκάρι σε συνέντευξη Τύπου.

Μάλιστα, αναφορικά με το επιχειρησιακό πεδίο, οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα εικόνες από τους στόχους που επλήγησαν στον Λίβανο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πρόκειται για σπίτια στον Λίβανο πριν και μετά τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές τις τελευταίες ημέρες, οι οποίες αποκαλύπτουν ότι η Χεζμπολάχ αποθήκευε πυρομαχικά και εκτοξευτές ρουκετών σε αυτά.

Σχέδιο για κατάπαυση του πυρός

Καθώς το Ισραήλ οδεύει προς έναν πλήρη πόλεμο με τη Χεζμπολάχ, Ηνωμένες Πολιτείες και σύμμαχοι εργάζονται για να μεσολαβήσουν για μια βραχυπρόθεσμη κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο, ελπίζοντας να αποτρέψουν έναν ευρύτερο πόλεμο και να εκκινήσουν εκ νέου τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα, ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε την Τετάρτη.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχει κατατεθεί σχέδιο για κατάπαυση του πυρός έως και τεσσάρων εβδομάδων στη διάρκεια των οποίων θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις τόσο για τη Γάζα όσο και για τον Λίβανο.

Στο διάστημα αυτό σύμφωνα με το σχέδιο, οι δυνάμεις των IDF θα παραμείνουν στη Γάζα αλλά δεν θα εισβάλλουν στον Λίβανο. Το σχέδιο στηρίζεται στην απόφαση 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο προβλέπει κατάπαυση του πυρός στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και απομάκρυνση της Χεζμπολάχ από τα σύνορα του Ισραήλ.

Ωστόσο, το Ισραήλ, σύμφωνα με ανώνυμους αξιωματούχους αναφέρει ότι οι όποιες διαπραγματεύσεις θα πραγματοποιηθούν ενώ διεξάγονται οι επιχειρήσεις, αλλά δηλώνει έτοιμο να ακούσει προτάσεις, τονίζοντας όμως ότι οι πιθανότητες για επίτευξη συμφωνίας είναι ελάχιστες.



