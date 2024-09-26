Αραγτσί (ΥΠΕΞ Ιράν ): Η Εγγύς Ανατολή «στο χείλος απόλυτης καταστροφής»

Η Εγγύς Ανατολή βρίσκεται «στο χείλος απόλυτης καταστροφής», προειδοποίησε χθες Τετάρτη ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών, διαμηνύοντας ότι η Τεχεράνη θα υποστηρίξει τον Λίβανο «με όλα τα μέσα» σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης της επίθεσης του Ισραήλ.

«Η περιφέρεια βρίσκεται στο χείλος απόλυτης καταστροφής. Αν η κατάσταση δεν αντιμετωπιστεί, ο κόσμος θα βρεθεί αντιμέτωπος με καταστροφικές συνέπειες», προειδοποίησε ο Αμπάς Αραγτσί κατά τη διάρκεια κατεπείγουσας συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που συγκλήθηκε για την κρίση στον Λίβανο.

Το Ισραήλ έχει ξεπεράσει «όλες τις κόκκινες γραμμές» και το ΣΑ πρέπει να επέμβει για την αποκατάσταση της ειρήνης και της ασφάλειας, είπε νωρίτερα ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας σε δημοσιογράφους, προσερχόμενος στη συνεδρίαση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

