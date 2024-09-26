Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει την κλιμάκωση στον Λίβανο και να σιγήσουν τα όπλα στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο πόλεμος «έχει διαρκέσει υπερβολικά πολύ» προκαλώντας «χωρίς καμιά δικαιολογία» τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων αμάχων.

«Είναι επιτακτική ανάγκη να αρχίσει νέα φάση στη Γάζα, να σιγήσουν τα όπλα, να επιστρέψουν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, να προστατευθεί επιτέλους ο άμαχος πληθυσμός», τόνισε ο Μακρόν κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, συμπληρώνοντας ότι η Γαλλία θα συμμετάσχει «σε κάθε πρωτοβουλία που θα σώσει ζωές».

Ο γάλλος πρόεδρος καταδίκασε για ακόμη μια φορά «την φρικτή και άνευ προηγουμένου τρομοκρατική επίθεση» που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου στο Ισραήλ. «Η τρομοκρατία είναι απαράδεκτη, ανεξαρτήτως αιτίας», τόνισε, υπενθυμίζοντας πως 48 Γάλλοι ήταν μεταξύ των θυμάτων της επίθεσης της Χαμάς. Ωστόσο, τόνισε ότι «πάρα πολλοί αθώοι σκοτώθηκαν» στα ισραηλινά αντίποινα και αυτό είναι «σκάνδαλο για την ανθρωπότητα».

Κάλεσε επίσης το Ισραήλ «να σταματήσει την κλιμάκωση στον Λίβανο» και τη Χεζμπολάχ να σταματήσει τις επιθέσεις της στο ισραηλινό έδαφος. «Δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει πόλεμος στον Λίβανο», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Ο πρόεδρος Μακρόν ανέφερε ακόμη ότι ο νέος υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό θα ταξιδέψει το σαββατοκύριακο στον Λίβανο, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Παρισιού με στόχο να αποφευχθεί «περιφερειακή ανάφλεξη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.